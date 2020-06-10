Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 июня 2020: число госпитализаций с коронавирусом растет

Количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области уже составляет почти половину от всех выявленных случаев заболевания. И с каждым днем число вылечившихся растет, а активных случаев уменьшается, таковы официальные данные регионального управления Роспотребнадзора. При этом количество новых заболевших за сутки с начала июня не растет, а остается на стабильном уровне. И это может свидетельствовать о том, что Владимирская область прошла пик заболевания и потихоньку выходит из острой фазы эпидемии.

Однако остается еще один странный момент, который характеризует эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом во Владимирской области. Речь о количестве свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Роспотребнадзор считает это вторым по важности фактром (после коэффициента распространения заражения) для того, чтобы снимать ограничения и самоизоляцию.

И именно в этом плане во Владимирской области ситуация ухудшается. Число свободных коек для лечения больных с коронавирусом в регионе в июне стало вдруг уменьшаться. Это при том, что к концу мая регион уже вышел на плановые показатели, рекомендованные Минздравом, и даже превысил их - общее количество коек для больных коронавирусом во Владимирской области больше 800, почти половина из них с аппаратами ИВЛ.

И если 1 июня свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составлял 71,3 процента, то к 10 июня этот показатель уменьшился до 55%. Причем прослеживается динамика:

1 июня - свободно 71,% коек;

2 июня - 76,4%;

3 июня - 74,2%;

4 июня - 70,5%;

5 июня - 67,6%;

6 июня - 65,5%;

7 июня - 63%;

8 июня - 56,3%;

9 июня - 55,7%.

То есть на фоне массового выздоровления больных с COVID-19 и сокращения числа активных случаев болезни госпитализаций с коронавирусом становится все больше. А госпитализируют сейчас, по последним распоряжением Минздрава, пациентов с тяжелой формой заболевания, нуждающихся в интенсивной кислородной поддержке и других медицинских процедурах. Те, кто переносит болезнь сравнительно легко, лечатся дома под постоянным медицинским наблюдением.

В принципе, одно другому не противоречит. Число активных случаев заболевания сокращается, потому что те, кто переболел легко, массово выздоравливают. А те зараженные, кому за долгое время не стало лучше, госпитализируются, благо, дефицита инфекционных коек в регионе нет. А это значит, что до окончания эпидемии еще далеко, и легкомысленно относиться к ситуации, нарушая режим самоизоляции, недопустимо.

КСТАТИ

Число пациентов с внебольничной пневмонией не уменьшается

В больницах Владимирской области сейчас лечится более 700 пациентов с внебольничной пневмонией. Всем очевидно, что часть из этих больных - на самом деле "коронавирусные", так как подобных вспышек пневмонии летом в регионе никогда не было. Правда, число новых случаев пневмонии заметно снижается, а вот количество госпитализированных с этим диагнозом стабильно:

1 июня - 708 человек;

3 июня - 711 человек;

5 июня - 762 человека;

7 июня -752 человека;

9 июня - 810 человек.

Вот когда во Владимирской области начнет заметно снижаться и число госпитализированных с пневмонией - это будет означать, что снятие ограничительных мер близко.