Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 июня 2020 года: в Петушинском районе отменили карантин

Увы, новые случаи коронавируса во Владимире продолжают выявлять. В лидерах по числу заболевших в последнее время держатся Владимир, Гусь-Хрустальный и Петушиснкий районы. Количество выздоровевших от коронавируса тоже растет практически каждый день.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, продолжают снимать. В Петушиснком районе с сегодняшнего числа отменили карантин по коронавирусу. Как сообщили в областной администрации, решение приняли исходя из анализа эпидемиологической ситуации и учитывая устойчивое снижение роста заболеваемости на территории района. С 9 июня в Петушинском районе отменили комплекс ограничительных мер, соответствующий указ пописал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Теперь и жители Петушков смогут наслаждаться прогулками и работой, а вот посещать кладбища им, как и другим жителям региона, пока нельзя – этот запрет все еще не сняли.

- Эта положительная тенденция – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья петушинцев. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких, – отметил глава региона.

Напомним, ранее губернатор говорил, что все ограничения, введенные из-за коронавируса, во Владимирской области могут снять до конца июня. Если не будет сильного скачка заболеваемости, то перейти на второй этап снятия ограничений область сможет в ближайшее время, количество тестов, которые делают ежедневно, и большой запас коек для коронавирусных больных – их свободно около 60%, это позволяет. Во владимирских библиотеках называют предварительную дату открытия – 15 июня и признаются, что с нетерпением ждут читателей.

Также владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, призванные поддержать жителей, у которых сократились доходы. В регионе поступило более 15 тысяч заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Уже 1400 с лишним детей получили эту выплату в размере 5390 рублей на общую сумму 43,8 миллионов рублей. Чтобы получить эту выплату, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума – 10768 рублей на человека в месяц.

Учитываются все виды доходов семьи, в т.ч. зарплата, пенсии, пособия, стипендии, компенсации, доходы от продажи и (или) аренды имущества, проценты по банковским вкладам и иные аналогичные выплаты. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Заявление установленной формы подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства: лично, через многофункциональный центр, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Все необходимые сведения запрашиваются учреждениями социальной защиты населения. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае непоступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок принятия решения продлевается до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления. Выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты, далее ежемесячно не позднее 26 числа.