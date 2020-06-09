Боголюбовский настоятель Петр (Кучер): вспоминаем самую противоречивую фигуру владимирской епархии

5 июня во время вечерни на Вселенскую Родительскую субботу на 94-м году жизни скончался духовник Свято-Боголюбского женского монастыря схиархимандрит Петр (Кучер). Во Владимирской области его имя знают не только верующие, но и многие миряне. Рассказываем, каким он был.

Сначала раскулачивание, потом оккупация

Петр Кучер родился 11 июля 1926 года в селе Клиновое Донецкой области в крестьянской семье. Детство, как почти у всех в то время, было тяжелое. В начале 1930-х семью раскулачили. В 1932-1933 годах, когда юг переживал голод, умер младший брат, в 1938 году умер отец, мать осталась одна с четырьмя детьми – Георгий (был призван на фронт с первых дней войны, несколько раз ранен, но вернулся живым), Василий (скончался от ран 16 апреля 1944 года), Петр и сестра Мария.

В начале войны Донбасс был оккупирован. Немцы периодически устраивали облавы, угоняя молодежь в Германию. Летом Петр с братом Василием целыми днями пасли в степи скот, чтобы не попасться на глаза немцам. Но однажды , когда Петр был дома, нацисты ворвались к ним, и мать в последний момент успела спрятать его в кухонный стол-тумбу. Согнувшись в три погибели, он просидел там, пока немцы прочесывали дом. Сам Петр Кучер говорил, что его спасло только то, что он был тогда невысокий и тощий от постоянного недоедания, а немцам и в голову не могло прийти, что подросток может поместиться в таком шкафчике. Сразу после освобождения Донбасса в сентябре 1943 года 17-летним юношей Петр был призван в действующую армию.

Петр Кучер участвовал в боях на территории Югославии, Румынии, Венгрии и Австрии, в Белградской, Будапештской и Венской наступательных операциях советских войск. Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Один из эпизодов войны отец Петр вспоминал неоднократно – в октябре 1944 года недалеко от Белграда их взвод попал в засаду – немцы расстреляли колонну советских войск почти в упор. Петр остался у орудия вдвоем с командиром взвода. Полтора часа они отбивались от немцев, прикрывая раненых, пока не подошли остальные подразделения полка. За этот бой он был награжден Орденом Славы III степени.

Никто не хотел пропустить в священники

После демобилизации Петр Кучер окончил вечернюю школу рабочей молодежи, потом институт. Работал до 1973 года на Украине. Но уже с 1963 года стал регулярно ходить в церковь, хотя и до этого был верующим, и всю войну носил с собой в кармане листок с молитвой.

Петр Кучер. Фото предоставлено Владимирской епархией

Долгое время будущий отец Петр не мог найти епархию, где бы его приняли хотя бы в штат церковнослужителей. В то время началась новая волна гонений на Церковь, и чиновники не могли пропустить в священники человека с его биографией – фронтовик, боевые награды, высшее образование...

В поисках архиерея, который мог бы посвятить его во священники, он исколесил полстраны, но везде получал отказ. Наконец, Кучеру намекнули, что ему нужно ехать в Латвию, так как там давление на церковь со стороны государства было поменьше. Там его посвятили в сан сначала диакона, а потом и священника (1975 год). В 1979 году отец Петр был назначен на должность духовника и старшего священника Спасо-Преображенской Пустыни близ города Елгавы от Рижского Свято-Троицкого женского монастыря. Уже тогда про отца Петра стала ходить слава твердого блюстителя монашеских порядков.

В 1991 году его приглашают в Липецк для восстановления Задонского Свято-Тихоновского Спасо-Преображенского монастыря. Отец Петр нашел инвесторов, договорился с администрацией города Липецка и возсоздал на руинах монастыря величественный собор, колокольню, отстроил заново весь комплекс монастырских зданий. К 1996 году на территории монастыря уже жили и работали более 110 насельниц.

Однако тут у отца Петра возникли трения религиозного характера. По сути, его обвиняли в ереси. В итоге, ему пришлось покинуть Задонский Тихоновский монастырь. В ноябре 1996 года он и с ним 63 насельницы Задонской обители переехали в Суздаль к старообрядцам. В расколе священник был лишь месяц, в декабре написав архиепископу Владимирскому и Суздальскому Евлогию. Кучер просил принять его и сестер обратно в лоно РПЦ. В начале января в Успенском соборе города Владимира Петр с сестрами приносят покаяние и отправляются восстанавливать Свято-Боголюбский монастырь.

Свято-Боголюбский монастырь, который восстанавливал Петр Кучер

Отец Петр участвовал в возрождении множества других храмов, куда он посылал помощь по просьбе верующих и духовенства, а в середине 2000-х годов вместе с ныне покойной игуменией Софией (Комаровой) из Суздальского Покровского монастыря построил новую церковь на 500 человек в Нижегородской епархии.

В течение более десяти лет – с 1998 по 2010 года по благословению отца Петра при монастыре воспитывались дети-сироты и дети из неблагополучных семей, однако после скандала 2010 года, когда несколько сбежавших девочек пожаловались на жестокое обращение в приюте, его пришлось закрыть.

После перенесенного в сентябре 2019 года инсульта отец Петр не имел возможности совершать богослужения, но молился у себя в келье, а, когда позволяли силы, и в алтаре. 8 мая 2020 года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил чин пострижения архимандрита Петра в великую схиму в честь святого первоверховного апостола Петра.