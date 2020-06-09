2020-06-08T17:43:32+03:00
Общество

Пятеро владимирских школьников-гуманитариев поборются за поступление в МГИМО вне конкурса

Определены победители регионального этапа олимпиады "Умники и умницы земли Владимирской"
Вероника ПАНИНА
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Юрий Вяземский, ведущий олимпиады "Умники и умницы"Юрий Вяземский, ведущий олимпиады "Умники и умницы"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во Владимирской области подвели итоги региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». Это состязание самых начитанных, эрудированных и нестандартно мыслящих школьников проводится в регионе по инициативе администрации Владимирской области с 2014 года. Цель олимпиады - выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности, участвовать в ней могут учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ, колледжей и лицеев.

Региональные "Умники и умницы" - это предварительный этап интеллектуального состязания по гуманитарным предметам на основе программ образования профильного уровня по комплексу предметов «Гуманитарные и социальные науки». Олимпиада «Умники и умницы земли Владимирской» является региональным этапом Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», которая проводится под эгидой МГИМО. Победители телевизионного финала получают возможность поступления в МГИМО вне конкурса, так что приз, за который боролись владимирские школьники, серьезный.

В этом году из-за эпидемической обстановки финали региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской» прошёл в формате онлайн-викторины. В нем приняли участие 20 десятиклассников из 13 муниципальных образований. Финалисты должны были ответить на 35 вопросов за 35 минут, демонстрируя при этом не только обширные знания в гуманитарных областях, но ещё и логику и смекалку.

Победителям стали:

Денис Лукшин (средняя школа № 2 Вязниковского района);

Анастасия Потапова (гимназия № 17 Петушинского района);

Милена Кочемировская (средняя школа № 15 г. Владимира);

Анастасия Матвеева (лицей-интернат № 1 г. Владимира);

Елена Абрамова (Судогодская средняя школа № 2).

В начале нового учебного года все пятеро финалистов региональной олимпиады примут участие в телевизионном интеллектуальном шоу «Умники и умницы», автором и бессменным ведущим которого является Юрий Вяземский.

Кроме того, 8 участников стали призёрами региональной олимпиады: Екатерина Кузнецова (средняя школа № 4 г. Меленки), Егор Батяев (средняя школа № 7 Кольчугинского района), Александра Анохина (Молотицкая СОШ Муромского района), АнастасияТуманова (гимназия № 35 г. Владимира), Анна Кочурова (средняя школа № 2 г. Покров), Алёна Макарова (гимназия № 6 округа Муром), Светлана Полякова (средняя школа № 4 г. Гусь-Хрустального) и Виктория Кузьмина (средняя школа № 6 Вязниковского района).

По уже сложившейся традиции, для победителей и призёров олимпиады предусмотрены льготы при поступлении на гуманитарные специальности в ВлГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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