2020-06-07T18:15:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 июня 2020 года: владимирцам позволят вернуть деньги за билеты на отмененные спектакли

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 8 июня 2020 года
Алексей СУХОВ
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во Владимирской области за последние сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано снова во Владимире – 16, на втором месте - Гусь-Хрустальный с 9 случаями, следом идут Муром и Александровский район с 8 случаями. По 7 случаев в Юрьев-Польском и в Петушинском районе, 3 случая в Собинском, по 2 случая в Вязниковском и в Селивановском районах, 1 случай в Ковровском районе.

Всего в области зарегистрировано 3089 случаев заболевания (649 случаев во Владимире, 436 - в Гусь-Хрустальном, 411 - в Петушинском, 283 - в Александровском, 278 - в Муроме, 238 - в Ковровском, 115 - в Кольчугинском, 107 - в Собинском, 100 - в Юрьев-Польском, 95 - в Судогодском, 86 - в Вязниках, 76 - в Киржачском, 54 - в Меленковском, 54 - в Суздальском, 46 - в Камешковском, 26 - в Радужном, 24 - в Селивановском, 11 – в Гороховецком районах).

Тем временем на федеральном уровне внесен ряд изменений в процедуру отмены и переноса культурных мероприятий, что повлияет и на работу владимирских учреждений культуры. Теперь вместо возврата денег за билет можно будет получить специальный ваучер для посещения будущих мероприятий. Причем это будет касаться и тех мероприятий, что были отменены в период пандемии. Если в течение шести месяцев организатор не объявит новую дату мероприятия, то владельцам билетов и ваучеров возместят их полную стоимость в день обращения.

Кстати, одним из первых в регионе начал возвращать деньги за купленные весной билеты владимирский драмтеатр. 16 июня там открывают кассу для возврата билетов, приобретенных на март, апрель и май.

Режим работы кассы: с 16 по 19 июня - с 11 до 14 часов, с 23 по 26 июня - с 14 до 18 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Если билеты покупались электронно, то и возврат возможен через Интернет, но только после предварительного звонка по телефону: 8(800)500-70-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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