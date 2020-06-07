Владимирцы считают, что им достаточно говорить на русском языке, остальные языки их не интересуют

Эту статистику Владимирстат опубликовал в связи с празднованием 6 июня Дня русского языка, отмечаемого в день рождения Александра Пушкина. Ссылаются они на данные переписи населения от 2010 года, так что возможно какие-то изменения к лучшему и произошли. Однако пока выхожит, что в век глобализации и интернетизации большинство жителей 33 региона по-прежнему считают, что достаточно знать лишь родной язык.

В 2010 году русский язык доминировал над всеми остальными. Им владело 99,9% отвечавших (в 2002 году – 99%). Вторым в линейке востребованости был английский язык. Вот только из 1 миллиона 354 тысяч жителей, участвовавших в переписи, о владении им заявили 44,6 тысячи человек. А это только три процента от всего населения региона. Еще 31 человек назвал английский язык родным.

Немецкий язык знают и того меньше людей - чуть более 15 тысяч (1,1 процента), украинский - около 9 (0,6 процента), татарский - 3,2 тысячи (0,2 процента). Владение французским языком подтвердили всего 3,6 тысячи человек. А испанским и итальянским языками и того меньше, 507 и 349 человек соответственно.

И это далеко не всё. Перепись показала, что больше всего знающих английский язык было среди армян и грузин (8 и 6 человек из 100 соответственно). Среди русских, татар, украинцев и белорусов данные чуть хуже - 3-4 человека из 100.

Почему в 33 регионе так плохо с языками, сказать сложно. Можно предположить, что область, в которой русская народность составляет практически все население, просто не имеет потребности в изучении других языков. Кроме того, многие сталкиваются с необходимостью знания других языков лишь, когда общаться с носителями иностранной речи приходится постоянно. А для этого либо надо уезжать из региона на ПМЖ, либо работать за рубежом. Статистика подсказывает, что таких людей во Владимирской области немного.