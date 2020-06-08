2020-06-05T17:47:59+03:00
Общество

Купальный сезон во Владимире не начнется раньше июля

Хотя сотрудники МЧС уже начали подготавливать пляжи
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

В этом году в связи с режимом самоизоляции власти долгое время вовсе не вспоминали про купальный сезон. Не вспоминали о нем и простые жители - на улице было холодно, не до купания как-то.

Но как только потеплело, тема купания вновь всплыла. Так, в главном управлении регионального МЧС прошло совещание по поводу начала купального сезона. В итоге даже дату старта объявили - 15 июня. К этому дню муниципальные власти должны подготовить места для купания людей, пляжи должны быть оборудованы в соответствии с нормами безопасности, проверены и приняты к эксплуатации инспекторами ГИМС МЧС России. А там, где купание запрещено, местные администрации должны выставить запрещающие аншлаги.

Однако объявленная дата не означает, что с 15 июня можно купаться. Более того, во Владимире до конца июня вряд ли вообще появятся разрешенные к купанию пляжи.

- Мы, конечно, готовим ревизию городских пляжей, - сказал официальный представитель администрации города Владимира. - Но пока Роспотребнадзор не снимет ограничения на проведение массовых мероприятий, мы не можем открывать пляжи. Так что мы ждем отмашки от главного санитарного врача области.

В Роспотребнадзоре сказали, что действительно пока рано говорить о купании в местных водоемах.

- Во-первых, мэрия за две недели до старта купального сезона должна обратиться к нам с просьбой проверить воду в местах купания, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. - И только после того, как мы возьмем пробы, и выяснится, что вода соответствует нормативам, можно разрешить людям купаться. На сегодня мэрия к нам еще не обращалась. И понятно почему. Статистика по коронавирусу до сих пор не позволяет говорить об улучшении ситуации. Так что до конца июня пляжи не будут открыты точно. А, скорей всего, не будет сделано этого и в июле.

И даже после этого планируется, что на пляжах раз в два часа будет проводиться дезинфекция, а люди обязаны будут соблюдать социальную ситуацию. Следить за этим должны сотрудники местных администраций, а также члены административно-технической комиссии.

Кстати, учитывая жару и безалаберность некоторых товарищей, вполне можно ожидать, что уже в ближайшие выходные люди ломанутся на пляжи. Так вот, для них сообщаем, что за купание в запрещенном месте (там, где стоит запрещающий аншлаг и висят соответствующие флаги) может грозить штраф до четырех тысяч рублей. А вот загорать, кстати, не запрещается.

Напомним, что на данный момент спасатели начинают чистить дно водоемов. Всего в этом году к открытию готовятся 55 мест массового отдыха людей на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру
В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля
Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной
Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс
К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку
Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая
Владимирский автовокзал выплатил перевозчикам 10 миллионов долгов
В Красной Горбатке на месте пожара нашли тело мужчины
Владимирцы могут подписаться на газеты и журналы со скидкой до 30%
Двое гороховчан пойдут под суд за кражу 180 килограммов металлолома
Ограничительные меры во Владимирской области могут снять в июне
За сутки во Владимирской области подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом
Житель Тулы обокрал дом бывшей тещи в Ковровском районе
Ковровчанина, ограбившего предприятие в Гусь-Хрустальном районе, задержали во Владимире
В Судогодском районе подготовили пляж на Погребищенском водохранилище
Жительница Вязников приехала за покупками, а лишилась телефона и денег
НТВ расскажет, как владимирцы возвращаются к нормальной жизни
Во Владимире посадили липовую аллею
Лучшие проекты в соцсетях для подписчиков делает Tele2
Судогодский охотник отправится под суд за убийство лося
Суздальчанин пять лет развращал ребенка
Медик из Гусь-Хрустального подозревается в убийстве
Владимирца, случайно убившего посетителя в кафе, судить не будут
Ковровчанка забрала на работе деньги из сейфа и сбежала
Муромлянина, укравшего в магазине технику, нашли с помощью записей видеокамер
124 жителя Владимирской области покусали клещи