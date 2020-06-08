Купальный сезон во Владимире не начнется раньше июля

В этом году в связи с режимом самоизоляции власти долгое время вовсе не вспоминали про купальный сезон. Не вспоминали о нем и простые жители - на улице было холодно, не до купания как-то.

Но как только потеплело, тема купания вновь всплыла. Так, в главном управлении регионального МЧС прошло совещание по поводу начала купального сезона. В итоге даже дату старта объявили - 15 июня. К этому дню муниципальные власти должны подготовить места для купания людей, пляжи должны быть оборудованы в соответствии с нормами безопасности, проверены и приняты к эксплуатации инспекторами ГИМС МЧС России. А там, где купание запрещено, местные администрации должны выставить запрещающие аншлаги.

Однако объявленная дата не означает, что с 15 июня можно купаться. Более того, во Владимире до конца июня вряд ли вообще появятся разрешенные к купанию пляжи.

- Мы, конечно, готовим ревизию городских пляжей, - сказал официальный представитель администрации города Владимира. - Но пока Роспотребнадзор не снимет ограничения на проведение массовых мероприятий, мы не можем открывать пляжи. Так что мы ждем отмашки от главного санитарного врача области.

В Роспотребнадзоре сказали, что действительно пока рано говорить о купании в местных водоемах.

- Во-первых, мэрия за две недели до старта купального сезона должна обратиться к нам с просьбой проверить воду в местах купания, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. - И только после того, как мы возьмем пробы, и выяснится, что вода соответствует нормативам, можно разрешить людям купаться. На сегодня мэрия к нам еще не обращалась. И понятно почему. Статистика по коронавирусу до сих пор не позволяет говорить об улучшении ситуации. Так что до конца июня пляжи не будут открыты точно. А, скорей всего, не будет сделано этого и в июле.

И даже после этого планируется, что на пляжах раз в два часа будет проводиться дезинфекция, а люди обязаны будут соблюдать социальную ситуацию. Следить за этим должны сотрудники местных администраций, а также члены административно-технической комиссии.

Кстати, учитывая жару и безалаберность некоторых товарищей, вполне можно ожидать, что уже в ближайшие выходные люди ломанутся на пляжи. Так вот, для них сообщаем, что за купание в запрещенном месте (там, где стоит запрещающий аншлаг и висят соответствующие флаги) может грозить штраф до четырех тысяч рублей. А вот загорать, кстати, не запрещается.

Напомним, что на данный момент спасатели начинают чистить дно водоемов. Всего в этом году к открытию готовятся 55 мест массового отдыха людей на воде.