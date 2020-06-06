Организатора рейдерского захвата стекольного завода из Гусь-Хрустального будут судить за сокрытие доходов от государства

Владимирский Следственный комитет передает в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «РАСКО» (стекольное предприятие в поселке Анопино Гусь-Хрустального района) Виталия Миронова. Как сообщает региональный Следком, его обвиняют в сокрытии в особо крупном размере доходов, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и прочих взносов.

Виталий Миронов возглавлял «РАСКО» с 25 апреля 2013 по 25 июня 2018 года. И к лету 2018 года завод накопил долгов по налогам и страховым взносам в федеральный и региональный бюджеты более чем на 18 миллионов рублей. В итоге, налоговая пошла на то, чтобы приостановить все операции предприятия по счетам. Как сообщают в Следкоме, после этого удалось добиться частичного погашения суммы долга — руководство завода выплатило три миллиона рублей.

- Но потом в целях уклонения от уплаты остальной суммы долга руководством ООО «Раско» применялись различные незаконные ухищрения, - говорят в Следкоме. - Денежные потоки выводились из-под государственного контроля, взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц. Таким образом, в результате противоправного поведения бывшего генерального директора общества сокрыто около 15 миллионов 400 тысяч рублей доходов, за счет которых должна была погашаться налоговая недоимка.

При этом все время следствия Виталий Миронов утверждал, что действовал в интересах предприятия, ничего противоправного не совершал, о долгах и налоговых санкциях не знал.

Напомним, что Виталий Миронов еще в конце 1990-х годов был директором Анопинского стекольного завода. Потом завод был переименован в РАСКО, учредителями которого стали Виталий Миронов и Дмитрий Дубинов. После серии уголовных дел в 2018-2019 году (помимо этого дела РАСКО фигурировало в деле о долгах по зарплате и еще двух делах о сокрытии доходов) предприятие, по сути, было на грани банкротства и перешло в руки «ББР Банка». Все имущество завода было арестовано, после чего производственные мощности были переданы на пять лет в аренду ООО «Экспо Гласс», которое также управляет стекольным заводом «Символ» в Курлово.

3 декабря 2019 года Виталий Миронов попытался вернуть завод себе. Причем нанял для этого группу «контролеров» кавказской внешности. По словам Миронова, он действовал законно и говорил, что его избрали гендиректором на собрании акционеров. Как доказательство приводил заверенный у нотариуса протокол собрания. Однако сотрудники завода и действующее руководство предприятия назвало все это рейдерским захватом. В ситуацию даже пришлось вмешаться представителям областной администрации. 5 декабря тогдашний временно исполняющий обязанности вице-губернатора Максим Брусенцов попытался в «белом доме» собрать все стороны кофликта за одним столом. Но Виталий Миронов отказался от встречи. Не стал он общаться и с журналистами.