Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 июня: где во Владимире можно сдать анализ на антитела к COVID-19

За время эпидемии коронавируса во Владимирской области проведено более 78 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Лаборатории, которые делают тесты, есть в медицинских учреждениях Владимира, Мурома, Гусь-Хрустального, а также в Федеральном исследовательском центре в Вольгинском. С конца мая тесты жителям востока Владимирской области начала также делать лаборатория нижегородского Приволжского исследовательского медицинского университета.

С конца мая лаборатория Приволжского медуниверситета в общей сложности провела 1566 лабораторных исследований для Вязниковской и Гороховецкой районных больниц. В настоящее время объём исследований составил 350 тестов в сутки.

По данным ВОЗ, от 30 до 70 процентов заразившихся коронавирусом переносят болезнь бессимптомно Такой разброс в цифрах возник потому, что в разных странах разная интенсивность тестирования, и точное количество зараженных неизвестно. В России, например, анализ на вирус COVID-19 людям без сипмтомов не делают. Можно ли при этом узнать, входишь ли ты в те самые условные 70% переболевших без симптомов?

Да, можно. Во Владимире уже несколько лабораторий начали делать анализ на антитела к коронавирусу. Анализ на антитела делается проще и быстрее, чем на сам вирус, и результаты его точнее. В Областной клинической больнице с 4 мая начали делать анализ на антитела - правда, только больным, которым нужно экстренное медицинское вмешательство, врачам и медсестрам. Но простые граждане анализ тоже могут сдать - в частных лабораториях и за деньги, но по желанию, в отличие от теста на коронавирус, который делают только по направлению врача.

Для теста на антитела берут кровь из вены, а не мазок из носоглотки. Обязательное условие - человек должен быть здоров, без симптомов простудных заболеваний. Существует два вида анализов - на иммуноглобулин M (IgM) и иммуноглобулин G (IgG). Первый начинает вырабатываться через 10-11 дней после заражения, второй появляется в разгар заболевания - примерно на 10-14 день. Соответственно, наличие IgM и отсутствие IgG означает, что заражение произошло недавно и вся болезнь впереди. Если вы не знаете, подцепили заразу или нет (то есть подозреваете себя в "бессимптомном носительстве"), есть смысл делать анализ на оба иммуноглобулина. В общем, в каком-то смысле анализ на антитела заменяет анализ на сам коронавирус, но не дает гарантии, что человек уже переболел и больше не заразен.

Сдать анализ во Владимире можно в лабораториях клиники "Палитра" (IgG), медцентре "Ситилаб" (пока только IgM, на антитела к IgG будут делать с 10 июня), клинике "Новые медицинские технологии" (IgG и IgM), лабораториях INVITRO ( IgG), лабораториях "Гемотест" ((IgG и IgM). Стоимость анализа на оба иммуноглобулина около 2000 рублей, сюда входит и забор крови из вены. Сроки выполнения - от 2 до 6 дней, это зависит от того, где клиника делает анализ. Некоторые возят пробы в лаборатории Москвы, тогда процедура затянется.

Кстати, о положительном анализе на антитела клиники в Роспотребнадзор не сообщают, но информируют клиента, что он должен сделать это сам.