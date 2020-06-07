2020-06-07T09:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 июня 2020 года: губернатор надеется, что все ограничения будут сняты в течение месяца

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 7 июня 2020 года
Алексей СУХОВ
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров во время посещения "Генериума". Фото предоставлено АВО.Глава Минпромторга России Денис Мантуров во время посещения "Генериума". Фото предоставлено АВО.
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Судя по всему, разговоры о выходе на плато, наконец, становятся правдой. Последнюю неделю количество новых заболевших за сутки колеблется в районе 60 человек.

Во Владимирской области на 10 часов утра 7 июня лабораторно подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев во Владимире - 16, на вторном месте - Гусь-Хрустальный с 9 случаями, следом идут Муром и Александровский район с 8 случаями. По 7 случаев в Юрьев-Польском и в Петушинском районе, 3 случая в Собинском, по 2 случая в Вязниковском и в Селивановском районах, 1 случай в Ковровском районе.

Всего в области зарегистрировано 3089 случаев заболевания (649 случаев во Владимире, 436 - в Гусь-Хрустальном, 411 - в Петушинском, 283 - в Александровском, 278 - в Муроме, 238 - в Ковровском, 115 - в Кольчугинском, 107 - в Собинском, 100 - в Юрьев-Польском, 95 - в Судогодском, 86 - в Вязниках, 76 - в Киржачском, 54 - в Меленковском, 54 - в Суздальском, 46 - в Камешковском, 26 - в Радужном, 24 - в Селивановском, 11 - в Гороховецком районах).

Тем временем, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщил, что ограничительные меры в регионе могут снять уже в июне.

- Мы приступили к первому этапу ослабления противоэпидемического режима. Рассчитываем, что в июне дойдём и до третьего, на котором возобновит работу почти весь бизнес, — написал глава региона. - Решения по введению послаблений будут принимать после консультаций с Роспотребнадзором.

Напомним, первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 30 мая. С этого числа в области разрешили работать непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метрах, а также занятия спортом на улице.

Есть и еще одна хорошая новость. Пришла она из Петушинского района, где до сих пор действует карантин. Нет, сам карантин не сняли, зато во время рабочей поездки главы Минпромоторга России Дениса Мантурова во Владимирскую область он заехал в «Генериум». Там он рассказал, что компания, которая еще в начале апреля зарегистрировала в Росздравнадзоре лабораторный экспресс-тест для определения коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, на данный момент получила регистрационные удостоверения на три тест-системы для выявления специфических к коронавирусу антител (классы IgG, IgA и «Антигма-скрин») методом иммуноферментного анализа. Уникальный для России тест «Антигма-скрин» (IgG,IgА,IgM) позволяет выявить антитела сразу всех трёх классов к COVID-19. Компания планирует внедрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную практику. Они позволяют с высокой достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» реагирования и определять всех пациентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в том числе переболевших и бессимптомных».

Текущий объём производства тестов по стране составляет более 500 тысяч изделий в сутки, и из них около 100 тысяч тестов методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». По состоянию на конец мая предприятие отгрузило более 1,5 млн экспресс-тестов в 64 региона России. На сегодняшний день компания вышла на пик производственной мощности и готова производить до 3 млн тестов в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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