2020-06-04T23:30:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 июня 2020 года: в областной клинической больнице начали делать тесты на антитела к COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 5 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Тест на антитела к Covid-19 позволяет выявить бессимптомных носителей коронавируса, причем определить, на какой стадии заболевания находится человек - недавно заразился, проходит активную фазу болезни или уже вылечился и у него сформировался иммунитет. Тест на антитела проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА), который показывает не только наличие, но и уровень антител в крови.

« Это точный, совершенный и оперативный метод диагностики, который может выявить заболевание как в острой стадии, так и определить ранее перенесённую коронавирусную инфекцию – сформировался у человека иммунитет к Covid-19 или нет», – пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ Марина Романова.

Новый метод тестирования на Covid-19 начал применяться в отношении пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, медицинских работников и других пациентов из групп риска. В ОКБ на вчерашний день было успешно проведено 93 теста с применением метода ИФА. В перспективе количество тестов может значительно увеличиться.

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области, похоже, стабилизировалась, но на спад эпидемия не идет. Поэтому режим самоизоляции сохраняется, и без крайней необходимости посещать лечебные учреждения не рекомендуется. На данный момент в области разрешено оказание стоматологической помощи и помощи в экстренных случаях.

В связи со всеми этими ограничениями во владимирских поликлиниках вводятся технологии телемедицины - для оказания консультативно-диагностической медицинской помощи. Пациенты смогут получать консультации удаленно, без необходимости лично посещать врача.

Пилотный проект телемедицинского сервиса начнет работать уже 5 июня на платформе телемедицинских консультаций onlinedoc.ru, который объединяет в единый защищённый контур пациента и поликлиники. Пока в реализации проекта участвует четыре медицинские организации – Областная детская клиническая больница, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Муромская городская больница № 3 и Юрьев-Польская центральная районная больница. Если опыт окажется успешным, телемедицину начнут внедрять и другие медицинские учреждения.

Онлайн-консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов оказываются бесплатно, по полису ОМС. Пока что услуга доступна только пациентам, прикрепленным к поликлиникам, вошедшим в пилотный проект. Для получения консультации необходимо зайти на Единый портал Госуслуг по ссылке https://gosuslugi.onlinedoc.ru.

На портале можно выбрать удобный способ общения с врачом – по телефону, в онлайн-чате или по видеосвязи. Врач может не только выслушать жалобы, провести диагностику, но и выписать лекарства с использованием платформы электронных рецептов. Это особенно актуально для больных с хроническими заболеваниями, которые постоянно должны обновлять льготные рецепты. На Госуслугах в личном кабинете можно будет посмотреть историю выписанных рецептов.

В далнейшем планируется подключить к региональному сервису телемедицины и аптечные организации. Это позволит бесконтактно отпускать лекарства, пациенту не нужно будет идти с рецептом в аптеку - достаточно будет отсканировать экран приложения на телефоне или ввести в систему СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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