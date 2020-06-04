Ковровчанина закрыли на карантин из-за анализа на антитела к коронавирусу без теста на саму инфекцию

33-летнего жителя Коврова Николая отправили на принудительную самоизоляцию после того, как он в частной лаборатории сдал анализ на антитела к коронавирусу.

– Мой отец работает врачом в Коврове, в больнице он и подцепил коронавирус. Я, видимо, заразился от него, - рассказывает горожанин.

Самое интересное, что официально мужчину заболевшим коронавирусом не признали. Как контактировавший с заболевшим, он трижды сдал ПЦР-анализы на коронавирус, но все они были отрицательными.

- Но 7 мая я сделал КТ, там видно, что я все же болел коронавирусом, но болезнь уже прошла. 13 мая я был в поликлинике, там мне сообщили, что ПЦР отрицательный, я им рассказал про результаты томографии, но они сказали, что я здоров. И после этого я решил сдать анализы на антитела к коронавирусу в частной лаборатории, точнее – в двух разных, - рассказывает Николай. – Результат показал, что антитела у меня есть. И вот после этого ко мне пришли на дом и выдали предписание, что у меня коронавирус и я обязан сидеть дома неопределенный срок – до тех пор, пока у меня не будет двух отрицательных анализов на коронавирус.

Видимо, три первых отрицательных анализа в зачет не пошли. В понедельник, 1 июня, Николай позвонил в Роспотребнадзор по Ковровскому району, где ему объяснили, что информация о его положительных анализах на коронавирус поступила из частной лаборатории.

- Я пытался объяснить, что сдавал на антитела, а не на вирус. Антитела могут сохраняться долго, иногда всю жизнь! Объяснял про отрицательные анализы на коронавирус, данные по которым есть в поликлинике, но они отказались туда звонить. Вспоминая, что результатов каждого предыдущего анализа на коронавирус я ждал по две недели, мне сидеть дома еще долго. Почему я должен сидеть на карантине, если у меня антитела, а не вирус, и я фактически здоров? – недоумевает Николай.

В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области уверены, что такая ситуация просто не могла возникнуть. А ковровчанин просто сам не разобрался в происходящем: возможно, у него все же оказался положительный результат на коронавирус. Например, потому что антитела бывают двух типов: иммуноглобулин М диагностируют при заражении, иммуноглобулин G – при выздоровлении. И некоторое время после выздоровления в крови могут циркулировать оба.

- Антитела не указывают на наличие заболевания, наоборот, человек с ними совершенно свободен. Положительный анализ на антитела не основание для выдачи предписания и изоляции. Если предписания не выдали, то человек свободен. Более того, частные лаборатории не сообщают в органы Роспотребнадзора результаты анализов на антитела к коронавирусу, это нужно только для самих жителей, чтобы они знали, переболели или нет. Такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме, - говорит официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Кстати, в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас решается вопрос о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу жителей Владимирской области. Не исключено, что оно начнется в сентябре.

- Это поможет нам хотя бы примерно понять, сколько у нас людей переболело коронавирусом в легкой форме, а сколько в группе риска, - отмечает Марина Колтунова