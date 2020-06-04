На Нижней Дуброве, где сбили мальчика на переходе, может появиться лежачий полицейский

Состояние девятилетнего Димы до сих пор остается тяжелым — мальчик впал в кому. Напомним, вечером 28 мая на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сразу же вышел из машины и вызвал скорую помощь.

Мальчика доставили в Областную детскую больницу и положили в реанимацию. В социальных сетях рассказали, что маму несколько дней не пускали к сыну, потому что у нее нет защитного костюма, а в больницах особые меры из-за коронавируса.

- Как сообщила главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова, для ребенка сейчас делается всё необходимое, но, к сожалению, травма очень тяжелая. Были приглашены консультанты для определения тактики лечения. Все лекарства имеются в наличии. Медики, увы, не всесильны. В учреждении карантин, введен запрет на посещение пациентов во избежание распространения коронавирусной инфекции, - прокомментировал пресс-секретарь облздрава Андрей Трохин.

3 июня состоялся консилиум специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, и мама, наконец, увидела ребенка.

- Состояние Димы, к сожалению, не улучшилось. От ушиба сильно пострадало легкое, в мозгу — трещины и отек. Московские специалисты согласились перевезти его в столицу, когда его состояние улучшится, - рассказала мама Димы Светлана.

Кстати, место на улице Нижняя Дуброва, где сбили мальчика, очень опасное. Машины там несутся на высокой скорости. Даже взрослым переходить там страшно, что уж говорить о детях. А до светофора далеко — не меньше 500 метров. Может, стоить принять меры безопасности и, например, установить лежачего полицейского или поставить светофор с кнопкой?

В городской администрации нам пояснили, что этот вопрос будет обсуждаться с городским ГИБДД.

- В свою очередь, мы уже направили в городскую администрацию список мест, где нужно установить лежачие полицейские. Это места, где школы находятся в непосредственной близости от домов, - рассказал Валерян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД УМВД по городу Владимиру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области отремонтируют участки дорог, ведущих к школам

Во Владимире на улице Луначарского располагается гимназия №3, а на улице Усти-на-Лабе – школы-интернаты № 4 и 12, рядом – школа №29 и Дом культуры молодёжи. В этом году на этих участках дорог, кроме нового асфальта отремонтируют тротуары, установят дорожные знаки и перильные ограждения, оборудуют переходы и уличное освещение.

В Судогде на улице Ленина нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют светофорами, а также в районе двух школ сделают тротуары и установят лежачих полицейских.

Также будет обустроен пешеходный переход на улице Школьной в Камешково – в районе школы №3 и детского сада «Ёлочка».

Кроме того, в рамках программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 год» в 15 населённых пунктах на региональных автомобильных дорогах будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы вблизи школ и детских садов.