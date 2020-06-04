Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 июня 2020: московские медики учат наших врачей лечить больных COVID-19 на дому

Количество зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области постепенно уменьшается - число новых заражений стабильно меньше, чем число выздоровевших. Так что количество активных случаев снижается, сейчас их около 2000. В больницах лечится около 260 больных коронавирусом, остальные переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести и находятся дома на строгой изоляцией со всей необходимой медицинской помощью.

Лечить пациентов с COVID-19 на дому владимирских врачей учит столичный десант. Во Владимирской области уже почти неделю работает бригада столичных медиков из шести специалистов разных профилей. Она прибыла во Владимирскую область еще 30 мая по инициативе президента России Владимира Путина для передачи нашим врачам профессионального опыта по лечению пациентов с Covid-19.

За это время московские специалисты провели для владимирских врачей мастер-классы по ультразвуковой диагностике лёгких и по катетеризации центральных артерий под контролем ультразвука. И дали нашим врачам и фельдшерам рекомендации по ведению пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях.

Также столичные медики обсудили маршрутизацию пациентов с коронавирусом - то есть из каких городов и районов в какие больницы доставлять людей, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи.

2 июня в Муромской городской больнице №3 был организован телемост с главным врачом Городской клинической больницы № 40 г. Москвы Денисом Проценко - знамениоой "Коммунарки". Денис Проценко дал ценные рекомендации по вопросам лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции, а также по некоторым аспектам организации медицинской помощи.

Столичные медики пробудут во Владимирской области две недели. Междисциплинарная врачебная бригада уже поработала в инфекционном госпитале Областной клинической больницы, 2 июня состоялась рабочая поездка в Муром, 3 июня – в Ковров. На 4 июня намечен визит в Гусь-Хрустальный. На следующей неделе специалисты посетят инфекционный госпиталь Городской больницы №6 г. Владимира и обсерваторы – учреждения для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции.