График отключений горячей воды во Владимире согласовывают "экстренно" - за три дня

График отключений горячей воды во Владимире из-за коронавируса в этом году пришлось сдвигать и корректировать. В итоге, полноценного графика, в котором можно проверить сроки отключения по всем домам на все лето, просто не существует. И отсутствие "тепленькой" для горожан становится сюрпризом.

- Прихожу я вчера домой, а воды горячей нет, хотя никакого объявления с утра не висело. Сын сказал, что его повесили только в шесть часов вечера. Почему не оповестить заранее? - возмущается жительница дома по улице Тихонравова.

Оказывается, график согласовывается мэрией «экстренно» - только на три-восемь дней вперед. Все-таки на улице холодно, вирус до сих пор не побежден — горячая вода людям нужна.

- Мы просим, чтобы отключения длились недолго — хотя бы неделю. В такой непростой ситуации необходимо, чтобы люди мыли руки чаще в горячей воде, - подчеркнул официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

В компании «Т плюс» пояснили, что они бы и рады оповещать жителей за неделю, но в нынешней ситуации это невозможно.

- Мы можем спрогнозировать отключение горячей воды максимум за три дня. Как нам становится известно об этом, мы сразу же рассылаем информацию в управляющие компании. Поэтому и получается, что жители узнают об отключении накануне. Приносим свои извинения за неудобство, - сказала Вера Аристова, главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в г. Владимир.

В компании подчеркивают, что по любым вопросам жители могут обращаться в диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Также информация об отключении горячей воды размещается на сайте «Т плюс» и «ВКС».