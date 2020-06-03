Владимирский госуниверситет проводит дни открытых дверей в режиме онлайн

В этом году, несмотря на изменение сроков ЕГЭ, приемная кампания в вузах начнется как обычно, с 20 июня. Опорный университет региона, ВлГУ имени Александра и Николая Столетовых, в канун приема документов проводит дни открытых дверей в режиме онлайн.

Профориентационные мероприятия проходят в дистанционном формате на различных площадках. Во время онлайн-мероприятий каждый институт проведет презентацию направлений и специальностей подготовки. Руководство и преподаватели института и кафедры обсудят общие вопросы поступления, выбора направления и профиля подготовки, необходимые ЕГЭ, бюджетные места, проходные баллы, стоимость обучения на контрактной форме. Абитуриенты и родители смогут задать вопрос в онлайн-режиме в специальной форме по окончании встречи и получить компетентный и подробный ответ.

После проведения онлайн-встреч ВлГУ будет выкладывать видеозаписи. Также записи дней открытых дверей институты разместят на своих YouTube-каналах и в группах ВКонтакте.

Расписание дней открытых дверей

3 июня, 12:00. Педагогический институт.

Площадка: Webex.

Ведущий и организатор – директор института Марина Владимировна Артамонова.

3 июня, 12:00. Колледж инновационных технологий и предпринимательства.

3 июня, 15:00. Институт машиностроения и автомобильного транспорта.

Площадка: Webex.

Ведущий и организатор – директор института Алексей Иванович Елкин.

3 июня, 18:00. Институт прикладной математики, физики и информатики.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Кирилл Сергеевич Хорьков и заместитель директора Мария Викторовна Шишкина.

4 июня, 12:00. Гуманитарный институт.

Площадка: Zoom.

Идентификатор конференции: 971 968 8666. Пароль: 9M5TCm.

Программа:

– обращение ректора университета Анзора Михайловича Саралидзе;

– выступление ответственного секретаря приемной комиссии ВлГУ Елены Петровны Давлетяровой о правилах поступления абитуриентов в 2020 году;

– выступление директора Гуманитарного института Елены Михайловны Петровичевой с презентацией для абитуриентов.

– ответы на вопросы.

7 июня, 11:00. Институт экономики и менеджмента.

Презентацию института проведет директор Павел Николаевич Захаров.

С 8 по 30 июня каждая кафедра проведет презентацию своих образовательных программ.

Контактное лицо: ответственный за профориентационную деятельность ИЭиМ Гундорова Марина Александровна 89040350285.

7 июня, 12:00. Юридический институт. «Высшее юридическое образование» (направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», бакалавриат и магистратура).

Контактное лицо: руководитель отделения среднего профессионального юридического образования Овчинникова Юлия Владимировна, 8(904)255-33-74.

8 июня, 16:00 – 17:00. Институт информационных технологий и радиоэлектроники.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Анатолий Александрович Галкин.

Площадка: Jitsi.

8 июня, 16:00 – 17:00. Институт архитектуры, строительства и энергетики.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Сергей Николаевич Авдеев.

9 июня, 11:00. Институт биологии и экологии.

Вместе с руководством и преподавателями института на вопросы абитуриентов ответят представители работодателей – партнеров ВлГУ.

Площадка: Zoom.

10 июня, 18:00. Институт прикладной математики, физики и информатики.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Кирилл Сергеевич Хорьков и заместитель директора Мария Викторовна Шишкина.

11 июня, 12:00. Институт физической культуры и спорта.

Еженедельно по понедельникам и четвергам с 1 июня по 30 июля ИФКС будет проводить консультации абитуриентов по телефону.

14 июня, 11:30. Институт искусств и художественного образования.

11.30 – вступительное слово директора института Ларисы Николаевны Ульяновой.

12.00 – онлайн-консультации для абитуриентов.

14 июня, 12:00. Юридический институт. «Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» (специалитет)».

Контактное лицо: руководитель отделения среднего профессионального юридического образования Овчинникова Юлия Владимировна, 8(904)255-33-74.

15 июня, 16:00 – 17:00. Институт информационных технологий и радиоэлектроники.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Анатолий Александрович Галкин.

15 июня, 16:00 – 17:00. Институт архитектуры, строительства и энергетики.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Сергей Николаевич Авдеев.

22 июня, 16:00 – 17:00. Институт архитектуры, строительства и энергетики.

На вопросы об особенностях поступления и обучения отвечает директор института Сергей Николаевич Авдеев.

КОНКРЕТНО

Получить консультацию по общим вопросам поступления в университет / перевода можно в Приемной комиссии.

Время работы: пн-чт 9:00-17:00, пт 9:00-15:00.

Тел.: 47-99-78, 47-76-31. Код города 4922. Телефоны работают в режиме переадресации, дождитесь третьего гудка.

ВАЖНО!

Для участия на платформах видеоконференций необходимо иметь устойчивую Интернет-связь, установить на ПК или мобильном устройстве с веб-камерой приложения Zoom или Cisco Webex Meetings, зарегистрироваться (в случае Cisco Webex войти «Как гость»).