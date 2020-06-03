2020-06-02T23:42:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 июня 2020: в регионе готовятся к открытию детских загородных лагерей

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 3 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирская область понемногу выходит из пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. На данный момент в регионе около 2000 активных случаев заболевания и почти 900 выздоровевших. Число новых случаев заражения уже почти неделю равно или меньше суточного числа выздоровлений. Количество свободных коек для коронавирусных больных - более 70%, число тестирований в сутки - более тысячи. Все эти показатели соответствуют критериям Рособрандзора, по которым регион может переходить ко второму этапу снятия ограничений и самоизоляции. Напомним, первый этап начался с 30 мая - жителям Владимирской области разрешили гулять на улице и заниматься спортом при соблюдение норматива в два человека и социальной дистанции.

Скорее всего, ко второму этапу снятия ограничений Владимирская область приступит с 14 июня. Тогда же Роспотребнадзор будет рассматривать возможность открытия детских загородных лагерей. О том, что детский летний отдых во Владимирской области в этом году состоится, хотя и в сильно сокращенном варианте, 1 июня на встрече с уполномоченным по правам ребенка по Владимирской области сказал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Он спрогнозировал, что летние лагеря в области в этом году работать будут, но число детей, которые они смогут принять, сократится примерно в два раза. Будут соблюдаться строгие санитарные ограничения, усиленный контроль за здоровьем педагогов, воспитателей и самих детей.

Скорее всего, лагеря начнут открывать с 1 июля. Возможно, сделают более короткие смены - по 14 дней, чтобы отдохнуть смогли больше детей. Всего этим летом во Владимирской области планируют открыть 29 загородных лагерей - на два меньше, чем было в прошлом году. Сотрудники МЧС уже приступили к проверкам противопожарной безопасности в лагерях и должны закончить эти проверки до 10 июня. Несмотря на неясность со сроками открытия лагерей, они должны быть полностью готовы принять детей уже к середине июня.

При проверках сотрудники МЧС особое внимание уделяют состоянию эвакуационных путей, автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения. Пока что во всех проверенных лагерях нарушений правил противопожарной безопасности не выявлено. Инженерно-технические мероприятия, касающиеся проведению работ по созданию (обновлению) опашки и минерализованных полос, уборке сухой травы и горючего мусора, приведению источников наружного противопожарного водоснабжения в состояние пригодное для целей пожаротушения, выполнены в полном объёме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Медицинские учреждения Владимирской области получили помощь от системы здравоохранения города Москвы: 3 млн медицинских масок, 100 тысяч комплектов защитных костюмов, а также медикаменты – противовирусные и антибактериальные препараты и другие лекарственные средства для лечения тяжелобольных пациентов.

Первая поставка средств индивидуальной защиты на Областной аптечный склад состоялась 30 мая, 2 июня пришел очередной гуманитарный груз. Лекарственные препараты доставлены в инфекционный госпиталь Областной клинической больницы. Часть лекарств и средства индивидуальной защиты будут распределены между учреждениями здравоохранения, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 30 мая во Владимирскую область прибыла междисциплинарная бригада московских специалистов для помощи и консультаций. 2 июня они побывали в инфекционном госпитале в Муроме, 3 июня запланирован визит в инфекционный госпиталь в Коврове.

Бригада специалистов будет работать в лечебных учреждениях Владимирской области две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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