Во Владимирской области закончил учебный год Яндекс.Лицей

1 июня во Владимирской области закончился учебный год в самом необычном учебном заведении региона - Яндекс.Лицее. Это образовательный проект компании Яндекс, направленный на обучение основам программирования талантливых школьников в регионах. Как известно, с обучением школьников точным и естественным наукам во Владимирской области дела обстоят не блестяще. Много лет у наших школьников нет призовых мест на всероссийских олимпиадах по математике, физике, химии, информатике, хотя по гуманитарным предметам дипломы лауреатов представители Владимирской области получают регулярно. Это, конечно, не означает, что наши школьники к точным наукам не способны - талантливых ребят у нас уж конечно не меньше, чем в Москве. Беда именно с обучением и подготовкой.

Фото администрации Гусь-Хрустального района

Вот этот проблем частично, в какой-то минимальной степени и должен заполнить Яндекс.Лицей. Он работает в регионе два года, причем в минувшем учебном году - 2019/2020 - работал на двух площадках: в Гусь-Хрустальном, где открылся впервые, и в Муроме. Кстати, результаты работы Яндекс.Лицея в Гусь-Хрустальном видны невооруженным глазом: старшеклассники из этого города собирают почти все награды на областных олимпиадах по информатике и большое количество - по математике и физике. Хотя формально лицей к олимпиадам не готовит, там преподают именно практическое программирование. Но общая база знаний, без которой не обойтись, дает о себе знать. Впрочем, не все так просто - Яндекс.Лицей, собственно, и открылся в Гусь-Хрустальном потому, что там в школе №2 работают учителя-энтузиасты, ученики которых и раньше очень успешно выступали на олимпиадах.

Фото администрации Гусь-Хрустального района

Обучение в Яндекс.Лицее рассчитано на 2 года, преимущественно на учеников 8 и 9 классов. Обучение бесплатное. В 2020 году первый курс Яндекс.Лицея во Владимирской области закончили 39 школьников, двухлетнюю программу обучения прошли 24 человека.

На первом курсе школьники изучают основы языка программирования Python — это базовый язык, востребованный как в IT-компаниях, так и в научной среде. Python относительно несложно освоить, и при этом он позволяет решать множество задач. На втором курсе преподают промышленное программирование и предлагают ученикам выполнить творческие проекте — разработку чат-ботов, мобильных квестов, игр и других интересных вещей.

Завершать учебный год Яндекс.Лицеистам пришлось, как и всем школьникам, в дистанционном режиме. Яндекс. Для программистов это оказалось проще, чем для кого бы то ни было, лицей быстро адаптировался к такому формату и сохранил привычный учебный процесс. Преподаватели считают, что знаний, которые получили школьники за два года, достаточно, чтобы начать работу стажёром или младшим разработчиком в IT-компании. Это не значит, что ребятам теперь не нужно поступать в вузы и получать высшее образование, но база "яндекс-программирования" - отличный старт в этой отрасли.

Фото администрации Гусь-Хрустального района

По итогам двухлетнего обучения восьмиклассник школы №2 Гусь-Хрустального Елисей Мухин вошел в число 80 лучших выпускников второго года из городов России и Казахстана, которые приглашены на большую онлайн-встречу, она состоится в июне. Юных программистов ждёт защита проектов, а также мастер-класс и хакатон, посвящённые мобильной робототехнике.

«Мы стремимся создать условия, чтобы как можно больше школьников попробовали себя в IT. Ребята могут оценить свои способности и развить необходимые программистам навыки. Для них это отличный старт, а для нас — возможность внести вклад в развитие цифровой экономики и воспитание поколения талантливых специалистов», — говорит Марина Суслова, директор Яндекс.Лицея.

«Яндекс.Лицей позволяет школьникам даже из удалённых регионов России бесплатно получить знания и навыки в сфере программирования и войти в число самых востребованных специалистов страны и мира. И я искренне благодарен коллегам из регионов и компании Яндекс за каждую новую площадку», — комментирует Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика».

НЕ ПРОПУСТИ!

Поступление в Яндекс.Лицей конкурсное. Набор на 2020/21 учебный год стартует 30 августа на сайте проекта, где уже сейчас можно подписаться на рассылку о начале экзаменов.

КОНКРЕТНО

Координатор проекта Яндекс.Лицей в Гусь-Хрустальном - учитель информатики Алексей Ксенофонтов, в Муроме - учитель Ольга Каичкина. Все сведения о поступлении в Яндекс.Лицей можно найти на странице проекта yandexlyceum.ru

Яндекс.Лицей сегодня работает в 131 городе России и Казахстана. В прошедшем учебном году в Яндекс.Лицее учились почти 8200 школьников, а в следующем будет больше 10 тысяч.

Обучение школьников программированию в Яндекс.Лицее — часть образовательной инициативы Яндекса. Компания создаёт и внедряет образовательные программы на протяжении тринадцати лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. С 2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в образовательные проекты более пяти миллиардов рублей.