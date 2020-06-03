Эрлангенский дом собирает от владимирских пенсионеров истории о самоизоляции

На днях к моей бабушке пришел мужчина с коробкой гуманитарной помощи и письмом. В коробке лежала бытовая химия. А в письме говорилось о том, что коронавирус коснулся нас всех и мы все должны друг другу помогать.

- Мужчина мне сказал, что в немецком городе Эрлангене хотят помочь нам и поэтому проводят акцию «Для тех, кому за 60», - рассказала Любовь Сухова. - Помимо того, что приятно было получить материальную поддержку, меня покорило и письмо из Эрлангена. Было очень приятно и важно получить весточку из немецкого городка, когда уже несколько месяцев сидишь безвылазно дома.

В письме в конце было указано, что от владимирских пенсионеров просят при возможности ответить на него и рассказать о том, как каждый из них справляется с режимом самоизоляции. А дальше был указан электронный адрес

Акция проводится непосредственно администрацией города Эрлангена, но при содействии Эрлангенского дома во Владимире.

- Акция задумывалась как попытка поддержки контактов между Владимиром и Эрлангеном, - рассказали в Эрлангенском доме. - Ведь сейчас многие связи прервались. И посредством писем мы можем сохранять связь с нашими партнерами. Все письма, поделки, рисунки появятся на своеобразной виртуальной выставке на сайте эрлангенской администрации.

Фото с сайта "Эрлангенский Дом".

Правда, в Эрлангенском доме очень удивились, что к моей бабушке пришел некий мужчина с подарками.

- Мы ничего не рассылаем. Поэтому для нас удивительно, что к бабушке пришел какой-то мужчина. Возможно, это кто-то из местных, кто просто решил в рамках акции сделать подарки нашим пенсионерам. Дело очень важное, но это не в рамках акции, - сказали там.

В Эрлангенском доме очень надеются на активность владимирских пенсионеров. Ведь Эрланген с предложением обратился не только к Владимиру, но и к другим городам-побратимам. Хотелось, чтобы наш город был представлен на виртуальной выставке. Моя бабушка уже написала письмо. Сейчас пойду отправлю.

КОНКРЕТНО

Куда отправлять письма?

600006, Владимир, ул. Большая Нижегородская, 25. Фонд "Эрлангенский Дом".

Телефоны для справок: +7(4922) 32-45-04, 32-37-95.

Или на электронную почту: staedtepartnerschaften@stadt.erlangen.de.

Сроки: до середины июня 2020 года.

Объем письма: примерно 1 страница формата A4.