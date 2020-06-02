2020-06-02T17:07:18+03:00
Происшествия

Жителю Радужного предъявлено обвинение в тройном убийстве

И попытке зарезать еще одного человека
Ирина Мальцева
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Подозреваемый. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской областиПодозреваемый. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области
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Кровавая трагедия произошла в начале апреля прошлого года во Владимире: 8 апреля в одной из квартир тела двух немолодых женщин и одного мужчины обнаружили полицейские во время обхода. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали на следующий день. Им оказался сорокалетний житель Радужного.

По версии следствия в начале апреля мужчина временно поселился в квартире у знакомых в областной столице. В ночь на 6 апреля радужанин, одурманенный алкоголем и наркотиками, поругался с мужчиной и двумя пожилыми женщинами, которые его приютили. Внезапно гость заподозрил, что знакомые хотят сообщить в полицию о том, где сейчас живет. Мужчина был уверен, что его увезут в суд и вместо исправительных работ, которые ему назначили, отправят за решетку. Успокоить гостя хозяевам квартиры не удалось, и он с ножом напал сначала на тридцатишестилетнего мужчину, нанес ему несколько ударов, а потом напал двух пожилых женщин - пятидесяти семи и шестидесяти пяти лет. Все трое скончались в квартире от полученных ран, не дождавшись помощи. А расправившийся с хозяевами квартиры мужчина отправился в бар, где встретил свою знакомую, к которой и отправился домой. В гостях у нее житель Радужного еще выпил. А потом поругался с еще одним гостем. И напал на него с ножом. Но незнакомец активно сопротивлялся и, в отличие от предыдущих жертв, сумел убежать. Кстати, мужчина еще раз вернулся на место преступления: забрал телевизор, документы знакомой и еще кое-какие вещи.

Высотка, где произошла трагедия. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области

Высотка, где произошла трагедия. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области

Сейчас радужанину, который все это время был под арестом на время следствия, предъявлено обвинение в тройном убийстве и покушении на убийство, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Ему грозит длительный срок лишения свободы, в том числе пожизненное заключение.

Напомним, в последний раз во Владимире тройное убийство было совершено 12 июня 2015 года. Тогда наемные убийцы расправились с сорокадвухлетним мужчиной, беременной тридцатишестилетней женщиной и шестнадцатилетним подростком. Следователям и оперативникам понадобилось десять дней, чтобы вычислить и задержать подозреваемых. В октябре 2017 года заказчица – бывшая жена убитого мужчины - и исполнители преступления получили длительные сроки заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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