Жителю Радужного предъявлено обвинение в тройном убийстве

Кровавая трагедия произошла в начале апреля прошлого года во Владимире: 8 апреля в одной из квартир тела двух немолодых женщин и одного мужчины обнаружили полицейские во время обхода. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали на следующий день. Им оказался сорокалетний житель Радужного.

По версии следствия в начале апреля мужчина временно поселился в квартире у знакомых в областной столице. В ночь на 6 апреля радужанин, одурманенный алкоголем и наркотиками, поругался с мужчиной и двумя пожилыми женщинами, которые его приютили. Внезапно гость заподозрил, что знакомые хотят сообщить в полицию о том, где сейчас живет. Мужчина был уверен, что его увезут в суд и вместо исправительных работ, которые ему назначили, отправят за решетку. Успокоить гостя хозяевам квартиры не удалось, и он с ножом напал сначала на тридцатишестилетнего мужчину, нанес ему несколько ударов, а потом напал двух пожилых женщин - пятидесяти семи и шестидесяти пяти лет. Все трое скончались в квартире от полученных ран, не дождавшись помощи. А расправившийся с хозяевами квартиры мужчина отправился в бар, где встретил свою знакомую, к которой и отправился домой. В гостях у нее житель Радужного еще выпил. А потом поругался с еще одним гостем. И напал на него с ножом. Но незнакомец активно сопротивлялся и, в отличие от предыдущих жертв, сумел убежать. Кстати, мужчина еще раз вернулся на место преступления: забрал телевизор, документы знакомой и еще кое-какие вещи.

Высотка, где произошла трагедия. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области

Сейчас радужанину, который все это время был под арестом на время следствия, предъявлено обвинение в тройном убийстве и покушении на убийство, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Ему грозит длительный срок лишения свободы, в том числе пожизненное заключение.

Напомним, в последний раз во Владимире тройное убийство было совершено 12 июня 2015 года. Тогда наемные убийцы расправились с сорокадвухлетним мужчиной, беременной тридцатишестилетней женщиной и шестнадцатилетним подростком. Следователям и оперативникам понадобилось десять дней, чтобы вычислить и задержать подозреваемых. В октябре 2017 года заказчица – бывшая жена убитого мужчины - и исполнители преступления получили длительные сроки заключения.