Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 июня 2020: в инфекционных больницах занято 30% "коронавирусных" коек

Количество активных случаев коронавируса во Владимирской области уже около недели остается стабильным. Число вновь заболевших примерно равно числу выздоровевших. По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас во Владимирской области болеет коронавирусной инфекцией около 2000 человек. Почти 800 человек с начала эпидемии уже выздоровели, 21 человек умер.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано в областном центре. На втором месте в последние дни оказался Гусь-Хрустальный район, он по числу подтвержденных диагнозов опережает даже карантинный Петушинский район. При этом в Гусь-Хрустальном районе на карантин закрыты всего два населенных пункта. В Кольчугино прирост заболевших небольшой, и он не увеличится после отмены с 26 мая карантина.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, в регионе на данный момент свободно более 70% коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом. Всего в области таких коек около 800.

За последнюю неделю уменьшилось число обращений в больницы пациентов с тяжелыми формами ОРВИ и вирусными внебольничными пневмониями. На данный момент в стационарах проходят лечение около 40 больных с ОРВИ (средней тяжести и тяжелые формы) и примерно 700 человек с пневмонией. Это количество остается стабильным на протяжении последней недели.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.