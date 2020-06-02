От 3 до 16: единовременные выплаты на детей получат двести тысяч владимирских семей

Во Владимирской области порядка двухсот тысяч семей с детьми от трех до шестнадцати лет имеют право на единовременное пособие – по десять тысяч рублей на ребенка. В день защиты детей их уже получили 102 160 семей, где воспитывается 139 983 ребенка. Их родители успели дать заявления до 25 мая.

- 1 июня с 8 утра на счета владимирских семей начали поступать денежные средства. По состоянию на 10 утра было перечислено более 1,3 миллиардов рублей на 135 тысяч детей. А всего в бюджете на эти цели заложено около 2 миллиардов рублей», – сообщил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Антон Курбаков.

Подать заявление на получение единовременной выплаты можно до 1 октября этого года. Рассматривать его будут в течение пяти рабочих дней, а деньги переведут в течение трех рабочих дней. В Пенсионном фонде подчеркивают: восемь дней – максимальный срок, на практике это может занять меньше времени. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Госуслуг – такой способ пока выбрало большинство родителей, через отделение Пенсионного Фонда или через МФЦ, главное – заранее записаться на прием. А вот получить деньги можно только на банковский счет, а не через почту.

- В отдельных случаях обратиться за единовременной помощью нужно лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или в любой из областных МФЦ. Это необходимо, если заявление подает опекун или если у детей заграничное свидетельство о рождении, - подчеркнул Антон Курбаков.

В получении денег откажут, если родители живут за пределами России или имеют гражданство другой страны. А вот неправильно указанные данные причиной для отказа могут и не стать: их тщательно проверяют и либо поправят сами, либо ошибку найдут. После этого родителям придется подать новое заявление с верной информацией. Если в первом заявлении семья не перечислила всех детей, то нужно дождаться решения по нему, а потом подать еще одно. Если родители сами не напишут заявление – деньги им никто не перечислит и после 1 октября они просто останутся в федеральном бюджете.

- Но родителям следует внимательнее указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет того родителя, от имени которого подано заявление, - отметил Антон Курбаков.

Семья, где есть малыши до трех лет, тоже положена выплата – по пять тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь. При этом неважно, имеют ли они право на материнский капитал.

- Эти средства смогут получить все семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Эти выплаты не зависят от доходов семьи, наличия трудоустройства родителей, получения заработной платы, пенсий, пособий и других выплат, - отметил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России.

Кстати, получение этих выплат никак не повлияет на размер материнского капитала – если он положен семье, они получат его в полном объеме. Также не будут они учитываться при назначении пособий, например, если семья признается малообеспеченной – эти выплаты в бюджете семьи не считают.