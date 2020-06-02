Владимирская область не получила миллардную помощь из федерального бюджета из-за хорошей статистики по налогам

В начале недели правительство РФ выделило 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, пострадавших от коронавируса. Дотации были положены тем регионам, которые имели снижение по налоговым доходам на 1 мая 2020 года. В итоге, федеральные средства выделили всем соседям Владимирской области, но не 33 региону. Это несколько странно выглядело на фоне высказывания первого вице-губернатора Александра Ремиги о том, что в ближайшее время убытки областного бюджета из-за пандемии и режима самоизоляции могут составить без малого семь миллиардов рублей. Для бюджета с доходом в 63 миллиарда рублей весьма внушительная сумма (11 процентов от всей доходной части).

Почему же так произошло? Мы обратились с этим вопросом в администрацию Владимирской области.

- По состоянию на 1 мая 2020 года рост собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Владимирской области составил 104,7 процента к аналогичному периоду 2019 года, - ответили в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики.

По сути, это означает, что из-за хорошей статистики мы не могли попасть в список регионов, которым нужна помощь. Однако по прогнозу все того же финансового департамента уже вскоре эта статистика изменится к худшему. Уже в апреле произошло резкое снижение налоговых и неналоговых доходов - в среднем на 18 процентов. Более конкретно ситуация выглядит так:

- налог на доход физических лиц — снижение на 28 процентов;

- налог по «упрощенке» - снижение на 33 процента;

- налог на имущество организаций — снижение на 25,3 процента.

В «белом доме» уверены, что если бы выплаты из федерального бюджета делались на месяц позже, мы бы попали в список регионов, которым нужна поддержка. Но что имеем, то имеем.

- Удивляться падению налоговых сборов не приходится, - сказал председатель Торгово-Промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов. - Во всяком случае, я понимаю, откуда взялись эти цифры в областной администрации. Тысячи предприятия были закрыты. Многие предприниматели увольняли работников. Если не платятся зарплаты, бизнес не получает доходы, а аренда не платится, то неоткуда взяться налоговым поступлениям в бюджет. Это еще оптимистические цифры. Дальше ситуация может быть хуже, хотя и не хочется нагнетать картину. Но нужно понимать, что трехэтапный выход предприятий из режима самоизоляции не будет проходить быстро. А даже если вдруг все быстро откроется и начнет работать, то мы можем столкнуться со снижением покупательской способности. И радует, что хотя бы меры поддержки на государственном уровне предпринимаются весьма существенные.