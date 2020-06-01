Владимирские коровы за 5 лет стали на 20% лучше доиться

Владимирстат к 1 июня, когда в России отмечается День молока, рассказал все о коровах и этом полезном продукте. Такой классический советский показатель, как надои от отдной коровы, за 5 лет, с 2015 по 2019 год, вырос аж на 20%. Эх, сколько доярок в советское время получили грамоты и часики в правлении колхоза за рекорды по надоям! Жаль, сейчас такого нет. А рекорды есть - средний надой молока на одну корову в 2015 году составил 6317 килограммов в год, а в 2019 году - 7641 килограмм. Интересно, что при этом общее количество молока, произведенного сельским хозяйством региона, выросло за те же 5 лет лишь на 15,6%. Почему так получилось? Видимо, сокращается количество дойных коров в сельском хозяйстве.

При этом около трети всего произведенного хозяйствами области молока вывозится за пределы региона и продается там - в 2019 году это 130 тысяч тонн, или 35% от всего количества. Больше всего нашего молока выпивает Московская область - больше трети, почти 52 тонны. Среди остальных потребителей:

Нижегородская область - 42 тысячи тонн;

Москва - 15 тысяч тонн;

Тульская область - 8 тысяч тонн;

Липецкая область - 6,6 тысяч тонн;

Воронежская область - 3,9 тысяч тонн;

Рязанская область - 1,2 тысячи тонн;

Ярославская область - 0,7 тысячи тонн.

Однако две трети произведенного молока все-таки остается в регионе. Часть идет на переработку и производство молочных продуктов, часть продается в магазинах. Цена одного литра пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2% в апреле во Владимирской области составила 55 рублей. Это на 2,8% выше, чем в апреле 2019 года.