Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 июня 2020: в регионе сделано более 65 тысяч анализов на коронавирус

Областная столица продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом, причем с большим отрывом. Меньше всего пострадавших от него в Радужном, Красной Горбатке и Гороховце.

Более семисот пациентом с новой коронавирусной инфекцией в области выздровели, ежедневно это число увеличивается на несколько десятков человек. Как отмечают в областной администрации, более 60% коек в больницах, предназначенных для коронавирусных больных, сейчас свободны, а столичные медики проведут в регионе две недели, помогая местным коллегам. Работать они будут в областной клинической больнице, где развернут один из инфекционных госпиталей, а врачей из районов станут консультировать по интернету. В лабораториях региона уже сделали более 65 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в больницах провели более тридцати семи тысяч исследований.

Напомним, Владимирская область вышла на первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. До того, как регион выйдетт на второй этап, должно пройти не менее семи дней. Впрочем, как отметил глава владимирской администрации Андрей Шохин, областная столица по всем показателям соответствует второму этапу, а значит, есть шансы, что он не за горами.

Кроме коронавируса, пациенты продолжают болеть ОРВИ и внебольничной пневмонией, более 600 человек с таким диагнозом сейчас находятся в больницах. Во Владимирской области, несмотря на пандемию, медики продолжают работать, помогая пациентам. Так в ОКБ отделения эндокринологии, нефрологии и некоторые другие продолжали и продолжают принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи. А Владимирская региональная служба крови в период распространения Covid-19 обеспечила медицинские организации запасами крови и ее компонентов. Всего в лечебные учреждения Владимирской области было направлено 1160 литров эритроцитосодержащих компонентов, 600 литров плазмы и более 121 литра клеток крови.

– Станция переливания крови, как и прежде, работает в обычном режиме, соблюдая дополнительные меры инфекционной безопасности. В день кровь сдают от 30 до 50 человек. Этих объемов вполне хватает, – подчеркнул Дмитрий Находкин.