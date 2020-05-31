Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 31 мая 2020: столичные врачи приехали на помощь региональным медикам

Владимир продолжает лидировать по числу заболевших, но, хотя пациенты с коронавирусом прибавляются каждый день, число выздоровевших растет.

Чтобы помочь владимирцам справиться с вирусом, в регион 30 мая прибыл десант московских медиков. В составе бригады – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры, а возглавляют бригады врачи-хирурги, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под работу с пациентами с COVID-19. Среди медиков, приехавших в регион - врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы №40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы №1, городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, ГКБ им. Д. Д. Плетнева, ГКБ №4, МКНЦ им. А. С. Логинова, а также городской больницы города Московский. Кроме того, с собой врачи привезут защитные костюмы и маски.

- Столичные врачи и медсестры работали в самом эпицентре заражения и получили огромный опыт, которым сейчас готовы поделиться с коллегами изугих регионов, в том числе Владимирской области. Спасибо медикам, которые к нам едут. На Владимирской земле им будет оказан самый радужный прием, - заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Столичные медики отправятся в Областную клиническую больницу, где и поделятся своим опытом с местными врачами. Кстати, региональные власти отмечают, что хотя ситуация с наличием свободных коек для коронавирусных пациентов меняется каждый день, большинство реанимационных коек, приготовленных для них, свободно.

А владимирцы не задумываются о коронавирусе и наслаждаются долгожданными прогулками: 30 апреля в регионе разрешили долгожданные прогулки. Правда, пока действует правило «больше двух не собираться»: гулять можно только вдвоем, соблюдая дистанцию в полтора метра. Также на улице можно заниматься спортом, но одновременно могут тренироваться не более двух человек, а расстояние между ними должно быть не меньше пяти метров. Посещать детские площадки по-прежнему нельзя.

Новые правила обрадовали владимирцев, но и вызвали вопросы. Например, многодетные мамы интересуются, как им выгуливать детей: по графику? И можно ли держать за руку непоседливого малыша, с которым вы все равно живете в одной квартире?

Также губернатор разрешил работать части не продуктовых магазинов, площадь которых не больше 400 квадратных метров, главное, чтобы у них был отдельный вход. Кроме того, все еще обязательно пользоваться масками во всех магазинах, организациях и прочих общественных местах. А вот людям старше 65 и тем, у кого есть хронические заболевания, нужно по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.