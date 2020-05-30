Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 мая 2020: в регионе начался первый этап снятия ограничений. Рассказываем, что теперь разрешено

Количество новых зараженных коронавирусом во Владимире в сутки стабилизировалось, регион вышел на то самое "плато", которого все так ждали, и эпидемия теперь должна пойти на спад. Если, конечно, владимирцы не пустятся во все тяжкие - гулять как попало и нарушать режим самоизоляции, который пока не отменен.

До победы над коронавирусом еще далеко, но с 30 мая во Владимирской области начинается первый этап снятия ограничений. Что же будет разрешено из ранее запрещенного?

1. С 30 мая в регионе разрешено открыть часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека. Таким образом, открыться смогут магазины одежды, мебельные, торгующие сантехникой, детскими товарами, ювелирные и так далее. Но только отдельные - речи об открытии торговых центров и даже отдельных магазинов в них пока не идет. Там по-прежнему смогут работать только некоторые магазины с бесконтактным самовывозом.

2. Разрешаются совместные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при расстоянии между занимающимися не менее 5 метров и не более чем для двух человек.

3. Разрешаются прогулки на улице при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. При этом посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок и парков, по-прежнему запрещено.

При этом в регионе сохраняются стандартные меры безопасности. Это масочный режим в общественных местах, усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, работа в удалённой форме для всех, для кого это возможно.

Гражданам рекомендуется для поездок на дальние расстояния использовать личный транспорт. Пропускной режим пока не меняется - для выхода по личным делам и поездки в магазины общественным транспортом по-прежнему надо оформлять пропуск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

30 мая по инициативе во Владимирскую область из Москвы приедет группа медицинских специалистов - "собянинский десант". Мэр Москвы на этой неделе объявил, что столица справляется с коронавирусом достаточно хорошо, чтобы оказать помощь нуждающимся в этом регионам. В число пяти территорий, которым нужна помощь, попала и Владимирская область.

Московские медики поделятся с владимирскими коллегами накопленным опытом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Передовые приёмы диагностики Covid-19, методологии лечения, клиническая практика, подбор лечебных препаратов, маршрутизация пациентов, рекомендации по выписке – эти и другие вопросы будут решаться в процессе взаимодействия медиков.

Также столичные специалисты привезут с собой гуманитарную помощь – лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, аппаратуру.