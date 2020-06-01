Чуть-чуть не считается: во Владимире бессимптомных больных с коронавирусом не будут включать в статистику

Во Владимирской области в ближайшее время резко пойдет вниз статистка по числу зараженных коронавирусом. Новый приказ Минздрава от 27 мая разъяснил, что считать заболевшими коронавирусом надо не всех с положительным тестом, а только тех, кто реально плохо себя чувствует. Согласно документу, если у человека диагностирован коронавирус, но никаких симптомов нет, он считается не заболевшим, а носителем. В статистику заболеваемости и смертности такие случаи не включаются.

Значит ли это, что владимирцы, официально признанные не болеющими коронавирусом, а лишь носителями, смогут жить обычной жизнью? Все-таки нет. Их по-прежнему обяжут соблюдать карантин, дав подписать соответствующие документы, и выпустят только тогда, когда тест даст отрицательный результат. Если же за две недели вынужденной самоизоляции дома у них проявятся симптомы коронавирусной заразы, то их официально признают больными и в статистику все же включат.

- Считать – это одна история, а распространение инфекции – другая. Нам нужно предотвратить распространение коронавируса, поэтому ограничительные меры останутся, - отмечает официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Кстати, какой бы ни была статистика, всем нам придется соблюдать масочный режим, пока в регионе его не отменят. Во Владимирской области маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте и всех учреждениях, а вот на улице – не обязательно.

Напомним, во Владимирской области регулярно штрафуют нарушителей самоизоляции. В общей сложности с них взяли в бюджет более полутора миллионов рублей. Но если обычные жители, не имеющие коронавируса, до сих пор лишались одной-двух тысяч, максимум – семи, то для тех, у кого нашли коронавирус, штрафы серьезнее. Например, с жительницы Кольчугино, контактировавшей с коронавирусным больным и изолированной дома на две недели, по решению суда взыскали пятнадцать тысяч рублей. Женщина не досидела на изоляции три дня и вышла на улицу.