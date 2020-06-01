Вязниковец пошел на рыбалку, а добыл аиста

Белого аиста в Вязниках конце мая обнаружил вязниковец Михаил, рыбачивший неподалеку от города. Расположившись около водоема, мужчина заметил неподалеку большеклювую птицу. Улететь аист, занесенный в Красную книгу Владимирской области, не мог – он него было повреждено крыло. Птица погибала, и рыбак не смог ее бросить. Подобрав пернатого, он обратился за помощью в Ассоциацию любителей птиц России, а потом передал пострадавшего орнитологу Ивану Краснову. Аист попал в птичий госпиталь «Зеленый попугай». Там и выяснилось, что краснокнижный красавец пострадал из-за людей: при обследовании в стационаре у птицы, кроме перелома крыла, обнаружили пулю в груди.

- Прибывшему аисту сделали рентген, УЗИ сердца и брюшной полости. По рентгеновскому снимку ясно, что пуля застряла в грудной кости птицы. Еще бы несколько миллиметров и аист был бы убит. Стреляли в него, судя по снимку, из пневматики. Тут понятно, что это был опытный убийца аистов, так как он целился в сердце птицы. Пока аиста поместили в больничный птичий бокс госпиталя птиц, - рассказали в «Ассоциации любителей птиц России».

Фото группы «Ассоциация любителей птиц России»

Пострадавшей птице планируют сделать операцию, а потом отпустить на свободу, ведь, как говорят орнитологи, счастливый аист – свободный аист. Специалисты отмечают, что свежий перелом крыла можно исправить, а вот старые практически невозможно выправить до конца: при перелете птица будет в полете птица будет «хромать».

Кстати, белого аиста занесли в региональную красную книгу еще в 1995 году. Птица, научившаяся жить рядом с людьми, оказалась практически на грани исчезновения, в основном из-за недостатка еды. Он селится рядом с водоемами, болотами и заболоченными лугами, питается лягушками, ящерицами, рыбой. Но осушение болот и лугов лишило его привычной среды и еды. Правда, за время самоизоляции редких птиц в регионе стало больше: в Коврове встречали диких лебедей, в Вязниковских лесах – скопу и черного аиста, во Владимире – черного коршуна, щеглов, седого дятла. Специалисты объясняют, что запрет на весеннюю охоту и отсутствие людей с шашлыками в лесах позволили животным и птицам почувствовать себя свободнее и вернуться в некогда родные края. Не исключено, что они решат здесь обосноваться, если, конечно, им не будут мешать.