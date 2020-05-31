Владимирский реставратор восстанавливает кафтан времен Екатерины II

Коллекция Владимиро-Суздальского музея-заповедника насчитывает более 400 тысяч экспонатов, среди которых немало уникальных и ценных. Есть в музее — мужской кафтан времен правления Екатерины II.

Придворный наряд сшит из темно-синего бархата, богато расшит цветочным и растительным орнаментом, застегивается на девять пуговиц. Такой кафтан одевался в торжественных случаях. Его передали из Государственного Исторического музея еще в 1952 году.

Больше пятидесяти лет он «служил» верой и правдой на выставках, но сейчас кафтан нуждается в серьезной реставрации — его шелковая ткань сильно загрязнена и имеет сильные разрывы. А темно-синий цвет превратился в серо-зеленый с желтым оттенком.

- Я убрала подкладочную ткань и выяснила, что раньше кафтан был полностью шелковым, а сейчас он с бархатом. Значит можно сделать вывод о том, что до поступления в музей его уже реставрировали, - рассказала Елена Андреева, художник-реставратор первой категории. - Основная сложность в том, чтобы убрать позднюю работу и одновременно укрепить ткань, которая буквально рассыпается.

Реставрация кафтана может занять больше года. К слову, в России осталось только два похожих экспоната - они хранятся в музеях Москвы и Архангельска.