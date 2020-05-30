2020-05-29T17:42:05+03:00
Общество

Рояль - в кустах? Куда пропал главный арт-объект из сквера Чайковского

Владимирцы заметили исчезновение рояля
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Место, где стоял рояльМесто, где стоял рояльФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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В последнее время в соцсетях владимирцы с удивлением обсуждают исчезновение недавно появившегося в городе, но уже ставшего культовым арт-объект: рояля, установленного в сквере на улице Чайковского. Рояль с подсветкой был установлен в обновленном сквере после реконструкции, в начале декабря 2019 года. Он стал одним из первых праздничных украшений, появившихся во Владимире перед Новым годом-2020. Стоимость изготовления и установки рояля, озвученная на тот момент в администрации Владимира - около 400 тысяч рублей. В эту же сумму входило и обслуживание и, если понадобится, ремонт световой конструкции - но только до 19 января, эту дату определил контракт мэрии с предпринимателем из Гусь-Хрустального, который изготовил и установил рояль.

Так выглядел рояль Фото: Елена Масленникова

Так выглядел рояльФото: Елена Масленникова

Но в январе наступившего 2020 года в мэрии задумались о том, чтобы оставить рояль в кустах в сквере Чайковского навсегда - очень уж хорошо он там вписался. Рассматривался вопрос о передаче его на баланс одной из городских структур и возможность сделать круглогодичным арт-объектом - клумбой, например, как установленный у Центра классической музыки контрабас, который зимой светится, а летом украшен цветами.

Потом грянул коронавирус, и всем стало не до рояля. А недавно горожане, которые перестали соблюдать самоизоляцию и активно разгуливают по городу, обнаружили исчезновение рояля из сквера и стали массово выражать свое недоумение в соцсетях. Неужели сперли?

- Рояль в надежных руках, - успокоил официальный представитель мэрии Владимира Игорь Ефремов. - Он демонтирован, отправлен на склад, где хранится вместе с остальными новогодними световыми украшениями города, и будет установлен в положенный срок на прежнем месте в качестве новогоднего украшения Владимира.

Учитывая, что сквер на улице Чайковского стал любимым местом прогулок горожан, особенно с детьми, а дети обожают лазать на все металлоконструкции, решение как нельзя более разумное. Рояль теперь будет в целости и сохранности до Нового года, когда он опять займет положенное ему место в кустах.

КСТАТИ

Площадка, где установлена световая инсталляция "Рояль", украшена еще и оригинальной оградой - в виде нотного стана, на котором размещены, естественно, ноты. Так вот, мало кто знает, но это не случайные ноты - там записал первый такт "Танца маленьких лебедей", самой знаменитой мелодии из бессмертного творения Петра Ильича Чайковского, балета "Лебединое озеро". Кто не верит и владеет нотной грамотой - может проверить сам, сыграть или спеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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