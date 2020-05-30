«Кинули М-12 к садовым товариществам, надеясь, что уж старики бунтовать не будут»

Проект трассы М-12 уже фактически согласован, причем Росавтодор уверяет, что интересы населения Владимирской области новая дорога затронет по минимуму. Но у жителей Владимирской области другое мнение. На митинг против новой схемы прокладки трассы готовы выйти жители деревень Погребищи, Павловская, Проскуринская, Высоково, села Вяткино Судогодского района, Колокша, Одерихино, Столбищи, Афанасьево, села Юрино Собинского района, а также представители сразу нескольких садово-некомерческих товариществ - СНТ-Мелиоратор-1, СНТ Ивушка, СНТ Высоково, СНТ Строитель, СНТ Ладога, СНТ Колокшанец и так далее. Всего несколько тысяч человек.

- В новом варианте от Росавтодора действительно трасса не потребует ни одного сноса дома, - рассказала нам Любовь Васильевна, чьи родители имеют участок в СНТ «Ивушка». - Вот только при этом она пролегает в такой близости от домов, что не может не повлиять на местных жителей. В новом варианте трасса коснется огромного числа домов и участков — около 6 тысяч. При этом с некоторыми СНТ трасса будет проходить вовсе в 50 метрах (речь об СНТ Мелиоратор-1 — Авт.), а от нашего участка по проекту дорога пройдет в 300 метрах. Видимо, в ведомстве решили, что старики, у которых есть участки здесь, в отличие от гридинцев, бастовать не будут. Но это не так. Мои родители уже готовы идти на митинг, который планируется в скором времени.

По словам жителей данных населенных пунктов, в последние выходные мая они собираются провести онлайн-митинг в сообществе соцсети «Вконтакте», а когда отменят самоизоляцию - и выйти на улицы.

- Дело в том, что нас просто отфутболивают везде, - рассказала Любовь Васильевна. - Мы писали и в администрацию области, и в администрацию президента, и даже в Гринпис, ведь строительство трассы подразумевает вырубку лесов. Однако никто нам не ответил, кроме администрации президента. Там написали, что проект трассы еще изучается. Однако по нашим данным его должны принять со дня на день.

Жители Судогодского района хотят, чтобы в Росвтодоре взяли за основу другой вариант прохождения трассы, который был предложен в конце 2019 года владимирскими общественниками. По нему трасса должна была бы проходить южнее ЗАТО г. Радужный.

Напомним, что в 2019 году был предложен первый вариант трассы М-12 через Владимирскую область. Главные споры возникли из-за участка проходившего в районе населенных пунктов Арбузово и Вышманово Асерховского сельского поселения Собинского района, а также Гридино и Улыбышево Вяткинского сельского поселения Судогодского района. По нему надо было снести семь домов.

После многочисленных митингов Росавтодор пересмотрел проект. Теперь трасса после Лакинска не поворачивает на юг, а продолжает идти севернее федеральной дороги М-7. После Колокши М-12 какое-то время должна идти параллельно Южному объезду города Владимира. А не доходя до села Погребищи, автобан будет брать левее.