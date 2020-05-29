Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 мая 2020: в областном центре готовятся к первому этапу снятия ограничений

Во Владимирской области новые случаи заболеваний коронавирусом регистрируют каждый день. По-прежнему больше всего заболевших в областном центре, но, пациентов, находящихся в реанимации, на ИВЛ, немного.

Но, тем не менее, власти отмечают, что по крайней мере Владимир готов к постепенному снятию ограничений. По словам главы городской администрации Андрея Шохина, первый этап снятия коронавирусных ограничений начнется буквально на днях, региональный Роспотребнадзор не возражает.

На первом этапе горожанам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, также могут открыться и торговые центры небольшой площади. По словам Андрея Шохина, второй этап снятия ограничений тоже не за горами: по всем необходимым показателям Владимир соответствует ему, но нужно, чтобы после введения этапа прошло не меньше семи дней. После это ограничения могут смягчить еще раз. Кстати, уже на втором этапе в детсадах планируют открыть больше групп – требования это позволяют.

- Я считаю необходимым дать людям возможность работать, а для этого нужны детские сады, - отметил Андрей Шохин. – Сейчас распределяя места в дежурных группах мы стараемся подходить к вопросу гибко, каждое обращение рассматривать индивидуально, потому что были случаи, например, когда одному из родителей работодатель отказывался выдавать необходимую справку, что он трудится.

Естественно, все планы воплотятся в жизнь, только если не будет резко роста заболевших. Но власти надеются, что этого не произойдет, тем более, что на помощь владимирским врачам прибудут медики из столицы – со своим опытом и запасами медикаментов.

Также во Владимирской области позаботились о медиках и водителях скорой помощи, работающих с коронавирусными пациентами и с пациентами, у которых только подозревают эту инфекцию. Если они заразятся коронавирусом на работе, то получат единовременную выплату в размере 68811 рублей. Правда, деньги выплатят только на основании решения специальной комиссии, устанавливающей факт заражения именно на рабочем месте, а не при других обстоятельствах. Но расследование страхового случая и осуществление страховых выплат планируется осуществлять короткие сроки – не больше четырех дней. Пять медиков в регионе уже получили единовременную страховую выплату.

Также во Владимире планируют открытие летних загородных лагерей, которые должны открыться на третьем этапе снятия ограничений. Ориентировочно это произойдет не раньше июля. Каждого ребенка перед началом смены обследуют на коронавирус, на эти цели выделены деньги из областного бюджета.

- Необходимо уделить внимание современным подходам к обучению ребят актуальным навыкам гигиены и поведения в коллективах в условиях ограниченного пространства. К сожалению, не все родители и преподаватели учат детей правилам поведения в условиях эпидемиологического режима, – констатировал первый вице-губернатора Сергей Шевченко.

Также в лагерях детям и взрослым будут по утрам измерять температуру, чтобы вовремя обнаружить заболевших.