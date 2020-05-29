Владимирским школьникам предлагают учиться летом! Только добровольно

В рамках проекта "Интересная среда" центр поддержки одаренных детей Владимирской области "Платформа 33" в мае уже провел марафон мастер-классов в прямом эфире. Целый месяц педагоги из института развития образования в режиме видеоконференций рассказывали школьникам региона об актуальных научных проблемах, проводили семинары и обучающие мастер-классы, делились информацией из разных областей науки и творчества. Слушать лекции могли школьники любого возраста, а также их родители, темы будут интересны и сами по себе, а не только для освоения школьной программы. Хотя дополнительные материалы к урокам, конечно, никому никогда не мешали.

И вот учебный год закончен, дистанционного обучения больше нет. Так что, как писал поэт Борис Смоленский:

Учебник в угол - и на пароход,

В июнь, в свободу, в ветер, в поцелуи,

И только берега, как пара хорд,

Стянули неба синюю кривую.

Можно, конечно, и так. Но если детям и подросткам без науки скучно, если освоение новых знаний - не тяжкая обязанность школьных дней, а удовольствие - Центр поддержки одаренных детей Владимирской области "Платформа 33" даст возможность узнавать новое и летом.

В июне «Платформа 33» запускает новый образовательный онлайн-марафон. Летний онлайн-марафон – это цикл онлайн-интенсивов, лекций, мастер-классов и конкурсов, который Центр поддержки одарённых детей «Платформа 33» проведёт с 1 по 30 июня. Все мероприятия будут проходить дистанционно на разных информационных площадках, а также в социальных сетях «Платформы 33».

Образовательные программы для учеников 1-11 классов представляют собой профильные курсы по предметам естественнонаучной и гуманитарной направленности. Интенсивы включают в себя онлайн-трансляции лекций с преподавателями, а также задания для самостоятельного выполнения.

Образовательные программы пройдут по следующим направлениям:

Интенсив по нанохимии (1-5 июня).

Интенсив "Учимся говорить красиво" от комиссаров «Родника» (1-6 июня)

Интенсив по биологии "Планета человека" (8-11 июня)

Интенсив по нанофизике (15-19 июня)

Интенсив "Неделя с классными специалистами" (22-26 июня)

Кроме того, вас ждут еженедельные интерактивные игры:

«Сезон охоты».

Онлайн квиз-игра «Что я знаю о России?».

Онлайн-квест «Загадки Эрмитажа».

Акция «История ВКадре».

Развивающие занятия проводят педагоги дополнительного образования «Платформы 33», комиссары Владимирского областного педагогического отряда "Родник", приглашенные спикеры, интерактивные игры - Алексей Сергеевич Колесов, педагог-организатор Центра. Для участия надо зарегистрироваться на сайте Центра odardeti.viro33.ru. Участие бесплатное.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирские школьники блестяще выступили на национальной олимпиаде по креативному программированию

Они стали лауреатами среди 1800 школьников со всей страны

Scratch-Олимпиада - это состязание по интеллектуальному программированию для школьников с 1 по 11 класс. Scratch — это открытый визуальный язык программирования, понятный детям, с его помощью можно создавать интерактивные истории, игры, анимацию и делиться творениями в интернете.

В российском национальном этапе приняли участие 1800 школьников со всей страны. Победителями от Владимирской области стали:

– Варвара Шикерина из Воршинской средней общеобразовательной школы Собинского района (номинация «Мой мир» для учащихся 1-2 классов);

– Милана Алексеева из школы №2 г. Петушки (номинация «В гостях у писателя и поэта» для учащихся 3-4 классов);

– Георгий Недошивин из владимирской школы №46 (номинация «Знайки» для учащихся 5-6 классов);

– Александр Сергиенко из школы №2 г. Радужный (номинация «Игры» для учащихся 7-8 классов);

– Вадим Горбачев из школы №11 г. Коврова (номинация «STREAM-проекты» для учащихся 9-11 классов).