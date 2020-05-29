12 тысяч жителей Владимирской области претендуют на "кредитные каникулы"

За время действия режима самоизоляции, с 20 марта по 20 мая, в банки для предоставления "кредитных каникул" обратились почти 12,5 тысяч жителей Владимирской области. Такую статистику приводит региональное отделение Банка России.

В связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса население Владимирской области массово теряет работу. При этом закредитованность населения - около 30%, то есть каждый третий житель региона имеет банковский кредит. Из-за чрезвычайных обстоятельств правительство и банки вводят меры поддержки, в частности, ипотечные и кредитные "каникулы" - то есть возможность отложить платежи по кредитам на срок до полугода и не стать при этом злостным неплательщиком. Важно, что это именно отсрочка, платить все равно придется, в том числе и проценты за все месяцы "каникул". Но даже такая отсрочка платежей в нынешней ситуации важна.

- Владимирцы обращаются в банки за поддержкой, и в большинстве случаев кредитные организации идут навстречу своим клиентам, снижая размер платежа до приемлемого для заемщика уровня, или дают паузу в платежах на 6 месяцев. Ипотечный заемщик в случае безвыходной ситуации и если кредит взят на единственное жилье, может оформить каникулы дважды: сначала ипотечные, а по их завершении - кредитные, или наоборот. Максимальная сумма ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы по Владимирской области – 2 млн рублей", – пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.

За два последних месяца 10 тысяч владимирцев обратились за реструктуризации кредитных платежей по собственным программам банков. Еще 1783 обращения поступило о предоставлении кредитных каникул и 65 - об ипотечных каникулах. Кроме того, ипотечные каникулы по собственным программам кредитных организаций запросили 853 владимирца.

Кстати, не только по ипотеке владимирцы хотят получить отсрочку. За каникулами по автокредиту по фередальным программа обратилось 134 жителя Владимирской области, по собственным программам кредитных организаций – 168.

Как сообщает владимирское отделение Банка России, из рассмотренных заявлений о кредитных каникулах по госпрограммам одобрен 61%, отказано 29% заявителям. Основные причины отказов - превышение максимального размера кредита (он должен быть меньше 2 миллионов рублей), а также невозможность подтверждения гражданами снижения своего дохода.

По собственным программам банков одобрено 5 887 (55,3%) обращений, отказ получили 4070 заявителей - это 38,2%. Здесь причины отказов другие: наличие просроченной задолженности. То есть граждане и раньше не платили по этим кредитам. В целом по России Владимирская область занимает 33 место по количеству одобренных обращений.

КСТАТИ

Обратиться за кредитными каникулами можно онлайн

Банк России и Минкомсвязи РФ запустили цифровой сервис для получения услуг банков без посещения офисов. Документы, необходимые для получения кредитных каникул о снижении дохода (справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России) теперь можно отправить через личный кабинет на портале Госуслуг. Для этого нужно прописать в поисковой строке услуги "Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ" и "Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР" и отправить заявку.

Для выбора нужного банка на портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами. В настоящее время в проекте принимают участие 20 банков. Клиенты 6 из них могут в личном кабинете на Госуслугах заполнить анкету на предоставление кредита онлайн.

"Это временное решение, которое позволит гражданам, не выходя из дома, подать необходимые документы, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение", - отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.