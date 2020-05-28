396 бизнесменов и предприятий Владимирской области получат беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам

В первом квартале этого года экономика в регионе была на подъеме: и по вводу жилья, и по обороту розничной торговли. А потом грянул он — коронавирус, который не пощадил никого — ни крупные предприятия, ни рядовых бизнесменов. Всем срочно понадобилась поддержка.

В списке системообразующих предприятий области значится 152 производства, семь крупных предприятий входит в федеральный список, еще шесть компаний подали заявки в Министертсво экономического развития о включении их в этот список.

Попадание в такой список гарантирует поддержку по нескольким направлениям, в частности: получение кредитов по ставке до пяти процентов, а также пакет мер по налоговым льготам, субсидиям и гарантиям.

- Если говорить о такой мере федеральной поддержки, как кредит на выплату зарплаты под 0 процентов, то на сегодняшний день мы получили 800 заявок, из которых — 396 одобрено, часть находится на рассмотрении, а 170 получили отказ. Это всего 20 процентов, - рассказал Александр Ремыга, вице-губернатор Владимирской области. - Что же касается реструктуризации задолженностей, то порядка 80 процентов заявок уже одобрено.

Кроме федеральных есть и региональные меры поддержки. Например, Гарантийный фонд понизил ставки на 30 процентов - с 0,75 до 0,5. Владимирлизинг снизил ставки с 8 до 6 процентов и понизил срок оплаты до 8 лет.

- Кроме того, мы совсем недавно запустили «антикризисный» продукт. Предприятия могут взять 1 миллион рублей при наличии залога (под 1 процент) или 600 тысяч без залога (под 5,5 процентов). Причем цели могут быть абсолютно разные. Кредит выдается на два года, - подчеркнул Александр Ремыга.

Вице-губернатор отметил, что справки об отсутствии задолженности от налоговой не нужны, а заявки рассматриваются всего за один день.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в центр оказания услуг «Мой бизнес» по адресу: Октябрьский проспект, 21, или позвонить по телефонам: 8(4922)77-76-20, номер горячей линии: 8(800)100-33-27.

КОНКРЕТНО

Федеральные меры поддержки:

- Отсрочка по аренде

- отсрочка или реструктуризация жилищно-коммунальных платежей

- запрет на отключение услуг ЖКХ

- продление сроков уплаты налогов и взносов

- реструктуризация налоговых платежей

- продление срока предоставление отчетности

- запрет на проверки, взыскания и санкции

- мораторий на налоговые санкции

- снижение тарифов по страховым взносам с 30 до 15 процентов

- реструктуризация кредитов

- отсрочка по кредиту

- субсидия на каждого сотрудника 12 130 рублей

- кредиты на выплату зарплаты под 0 и 2 процента