Во Владимире сотрудники завода «Волгабас» объявили забастовку из-за двухмесячной задержки зарплаты

Завод «Волгабас» в Собинском районе, относящийся к холдингу «БакулинМоторГрупп», вновь оказался в центре зарплатного скандала. Впервые в этом веке рабочие во Владимирской области объявили настоящую забастовку: они требуют рассчитаться с ними за апрель и выдать аванс за май.

Трудности с выплатой зарплаты на предприятии возникали регулярно: рабочие и инженеры рассказывают, что практически с самого начала работы выплаты периодически задерживали, но сроки были относительно небольшие – пара недель. Местное руководство предприятия выступало перед рабочими, объясняя, что тем, кто не может пережить двухнедельную задержку с «Волгабасом» не по пути. В марте завод отправил более 350 своих работников в вынужденный отпуск, тогда же часть сотрудников предприятия, в том числе уже уволившихся, но не получивших расчета, обратилась в Трудовую инспекцию и прокуратуру. Собинская межрайонная прокуратура провела проверку и обнаружила, что «Волгабас» не платил зарплаты 514 работникам завода с декабря прошлого года до марта этого, задолжав им в общей сложности около двадцати миллионов рублей. При этом некоторым сотрудникам, видимо, приближенным к руководству, зарплату исправно платили, причем в полном объеме. Как рассказали «Комсомолке» бывшие и действующие сотрудники завода, после этого работающим большинству сотрудников оплатили долги практически в полном объеме. Правда, премии не дали. А вот уволившимся ребятам пришлось ждать вынесения судебного приказа и только после этого к ним стали поступать деньги.

Но и после этого ситуация на «Волгабасе» не наладилось. Хотя, по словам сотрудников производства, у предприятия был крупный заказ для французской фирмы, который нужно было выполнять и на завод приезжали и другие потенциальные заказчики, в том числе из Чехии, большинство сотрудников отправили в простой - сидеть по домам, ссылаясь на отсутствие работы и проблемы с металлом. При этом им обещали, как положено по закону, платить две трети зарплаты, ведь простой возник по вине работодателя. При этом часть работников производства все же вызывали на работу, но со странной периодичностью. Например, некоторые операторы стали выходить на смену раз в семь-восемь дней, а начальник цеха и его заместитель чередовались – то одного вызывали, то другого, а сотрудники некоторых подразделений и вовсе не выходили на работу с марта. При этом, как рассказывают заводчане, тем, кого хоть иногда вызывали на работу, старались платить – переводили периодически непонятные куски зарплаты – пять, семь тысяч рублей, премии, которые составляли значительную часть зарплаты, не платили с февраля, а сидевшие дома не получали фактически ничего. Желающих уволиться отпускали сразу: по словам волгобасевцев, на предприятии был негласный приказ никого не держать, а оставшимся приходилось работать за себя и за того парня – сразу на нескольких станках, но без денег. При этом по официальной версии руководства холдинга, завод «Волгабас» под Воршей работает, с соблюдением всех необходимых предосторожностей, чтобы защитить сотрудников от коронавируса, а часть сотрудников переведена на удаленную работу.

Работники требуют выплатить зарплату за апрель и аванс за май.Фото: Антон Ноздрин

Последней каплей для рабочих, после которой они официально отказались выходить на работу, стал аванс за май: многим пришли суммы по 800-1000 рублей. И несколько сотен сотрудников «Волгабаса» написали заявление, предупредив руководство, что вернутся только после того, как им выплатят положенные деньги, а 26 мая не вышли на работу. К решению проблемы подключились прокуратура и региональный Следком. Они обещают провести проверки, защитить права трудящихся и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.