2020-05-26T17:21:28+03:00
Общество

«Бабочки» и «Лебеди»: во Владимире посадят 370 тысяч цветов

Клумбы займут 7500 квадратных метров
Ирина Мальцева
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..Фото: Администрация города Владимира
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Владимир в ближайшее время должен превратиться в цветущий город. Для этого на улицах разобьют цветники и клумбы на площади семь с половиной тысяч квадратных метров, а всего до осени высадят более 370 тысяч цветов и декоративных растений более чем 60 видов. Один из самых больших розариев – двести квадратных метров – разобьют около здания областной администрации, а примерно тысячу квадратных метров отдадут под двойную посадку – цветы на этих клумбах высаживают дважды в год, весной и осенью.

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

Большинство растений - 70% от всей цветочной рассады - выращивают специалисты МКУ «Благоустройство» в городской теплице. Это, прежде всего, любимые горожанами георгины, бегонии, сальвия, петуния, тагерис, цинерария, колеус, цинии, бархатцы. Традиционно цветочные композиции появятся во всех парках и скверах, на городских площадях, а также вдоль центральных улиц – на проспекте Ленина, улицах Георгиевскую, Мира, Добросельскую и многие другие. Продумывать флористические композиции дизайнеры, агрономы и мастера начинают еще весной, создавая эскизы и список растений, которые нужно вырастить для воплощения замысла. Для каждого места подбирается свой набор цветов, учитывая все особенности улицы или парка, в том числе свойства почвы, солнечная или теневая сторона и многое другое. Например, только в парке «Липки» на клумбу высалят шесть тысяч разных цветов. Не обойдется город и без кашпо и вазонов с ампельными растениями. В этом году во Владимире появится триста таких конструкций.

Конечно, каждый год цветоводы придумывают, как удивить и порадовать владимирцев. Вновь на улицы вернутся цветочные скульптуры, но на этот раз к ним добавятся новинки. Цветочную инсталляцию «Палитра» планируется разместить у ДК Молодежи, композиции «Бабочки» впорхнет на улицу Мира, а «Лебеди» появятся на Лыбедской магистрали. Также в городе разобьют три тематических цветника на центральных улицах: Большой Нижегородской, Ерофеевском спуске и на проспекте Ленина. Еще одна летняя новинка – зеленая аллея из туй и можжевельника, которая появится на Театральной площади. Клумбу в центре площади, которую хорошо понят коренные владимирцы, заменил фонтан, и одна из главных площадей города лишилась зелени, поэтому решено было компенсировать потерю. Специалисты городского управления ЖКХ уже подобрали в одном из пригородных питомников взрослые туи и можжевельник, которые на днях должны доставить во Владимир. Вечнозеленые растения высадят в специально подготовленные уличные кашпо, емкость каждого кашпо – до 700 литров и растениям там будет комфортно расти.

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

ИСТОЧНИК KP.RU

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