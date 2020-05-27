2020-05-26T17:17:00+03:00
Общество

Годится ли вакцина от полиомиелита против коронавируса? Владимирцев приглашают на онлайн-фестиваль науки "КСТАТИ"

Его уже во второй раз проводит Информационный центр по атомной энергии
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: vk.com
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"Наука всегда кстати, а особенно - в самоизоляции", - говорят во владимирском информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ). И приглашают всех жителей Владимирской области присоединиться ко второму онлайн-фестивалю науки "КСТАТИ", который проведет сеть ИЦАЭ 28 мая. В программе - размышления, информация, мастер-классы и новости научной мысли от ведущих ученых страны. А также встреча с антропологом Станиславом Дробышевским - в компенсацию сорвавшейся в апреле лекции, когда Дробышевский должен был приехать во Владимир с лекцией о Сунгире, и музыкально-научное шоу «Квадрат эволюции».

Уровень сложности докладов довольно высокий, рассчитан на студентов и взрослых, которые активно интересуются наукой. Но продвинутым школьникам смотреть тоже можно. Фестиваль будет длиться весь день, 12 часов, и каждый найдет для себя что-то интересное.

Как в самоизоляции готовиться к марафону и познать дзен?

Научное утро как никогда "кстати" начнется с «ЗАРЯДки ИЦАЭ». Основатель бегового клуба Росатома Дарья Козлова покажет эффективные упражнения, чтобы привести своё тело в тонус на самоизоляции. Она готовится пробежать марафон быстрее 3 часов (поверьте, это очень быстро), поэтому знает всё и про лень, и про растяжку.

Затем - «Креативный завтрак». В прямом эфире главный редактор газеты «Страна Росатом» Юлия Гилёва расскажет, как создать газету, которая по цитируемости превосходит многие информагентства, и при этом оставаться хорошей мамой, углублённо учить английский, разбираться в современной музыке и находить внутри себя дзен.

В обед переходим к коронавирусу

Борьба с новой заразой сейчас - самая актуальная научная задача. Впервые на фестивале «КСТАТИ» состоится телемост между Москвой и Кировом, на котором обсудят интересный подход: в России началась наблюдательная программа по профилактике COVID-19 с помощью вакцины... от полиомиелита. Есть версия, что старая вакцина будет эффективна и против коронавируса. Об исследовании расскажут генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов и ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов.

Дневную программу фестиваля продолжит премьерный показ документального фильма «Промышленная эволюция». Фильм рассказывает о промышленном мусоре. Как устроен процесс обращения с промышленными отходами в России и мире? Какие технологии существуют для переработки отходов производства? Фильм и проблему отходов можно будет обсудить с автором и сценаристом картины Еленой Потаниной (игроком "Что? Где? Когда?") и начальником управления экологического инжиниринга «Федеральный экологический оператор» Кириллом Шелученко.

Вечерняя эволюция

. Фото: vk.com

.Фото: vk.com

После обеда на онлайн-шоу Public talk выступит известный антрополог, автор нескольких книг-бестселлеров об эволюции Станислав Дробышевский. Он расскажет, почему выжил только вид Homo sapiens, а всякие неандертальцы вымерли. Ведь за последние 20 лет в разных уголках мира были обнаружены останки, анализ которых показал: в истории Земли было как минимум восемь «видов» людей.

НЕ ПРОПУСТИ!

Премьерой второго онлайн-фестиваля КСТАТИ станет Science&Art – научно-музыкальное шоу «Квадрат эволюции». Организаторы фестиваля попросили музыкантов (уральская группа «MarieL'») продемонстрировать эволюцию рока, а астронома Павла Скрипниченко – рассказать об эволюции наших знаний о Вселенной. Таким образом, музыка и сторителлинг, как нити ДНК, сплетутся в одно шоу: от Led Zeppelin и античности до Depeche mode и теории Большого взрыва.

КОНКРЕТНО

Фестиваль стартует 28 мая в 9:00 по московскому времени и продлится 12 часов. Трансляция событий будет вестись на сайте myatom.ru, а также в группе ВК и на youtube-канале myatom.

По традиции авторы вопросов, которые будут названы экспертами лучшими, получат научно-популярные книги от сети ИЦАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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