Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 мая 2020: все выплаты льготникам перечислят досрочно

Режим самоизоляции во Владимирской области, скорее всего, будет продлен и в июне, во всяком случае, на часть месяца. В связи с этим все выплаты пособий и компенсаций за июнь, которые полагаются из областного бюджета льготным категориям, будут перечислены досрочно. В список льготников - получателей соцподдержки на уровне области входят: семьи с детьми (малоимущие, то есть с доходом на человека ниже прожиточного минимума), ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане. Все они получат положенные выплаты за июнь не позднее 29 мая. Досрочную выплату во Владимирской получат более 200 тыс. получателей мер поддержки, на эти цели будет направлено свыше 214 млн рублей.

Федеральные льготники получат все полагающиеся им меры социальной поддержки в обычные установленные сроки. Те граждане, которые получают пособия через почтовые отделения связи, получат свои выплаты согласно установленному графику – в дни получения пенсии.

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Владимир готовится отмечать школьный "последний звонок" в режиме самоизоляции

В этом году последний звонок для учеников 11 классов прозвенит чуть позже обычного - 29 мая. 1635 юношей и девушек заканчивают 44 общеобразовательные школы и гимназии Владимира, из них 202 претендуют на получение золотой медали.

Из-за коронавируса и режима повышенной готовности торжественных линеек и шествия выпускников, которое проводилось последние 10 лет, во Владимире не будет. Однако «Последний звонок» состоится - в онлайн-формате.

Прямая трансляция «Последнего звонка» во Владимире начнется 29 мая в 11.00 сразу на трех интернет-ресурсах: - в группе городского управления образования в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/club29543663; - в группе городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике - https://vk.com/sledizanami33; - на платформе видео-хостинга Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC1ffS7Wv8EKhNNUac6Lc...

Прямую трансляцию будут вести с центральной площадки праздника в «Патриаршем саду». Здесь организуют телемосты и виртуальные флешмобы с городскими школами и самыми успешными выпускниками, прозвучат напутствия педагогов и родителей, пройдет церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшая школа города Владимира». А также конкурсы, розыгрыши и концерт. Среди главных элементов праздничной программы сценаристы предусмотрели школьный вальс у большого фонтана и сам «последний звонок» в медные колокольчики.