Устаревшими аппаратами ИВЛ, закупленными для владимирской больницы, занялись в костромском Следкоме

Костромское управление Следственного комитета проводит расследование по той же статье, что и их коллеги из Владимирской области - части 1 статьи 238.1 УК РФ («обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").

Пока Следственный комитет РФ по Костромской области не добавил чего-то нового к уже известным подробностям. По данным костромских следователей, 31 марта 2020 года общественная организация «Милосердие и порядок» заключила с неназванной костромской организацией договор купли-продажи аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5НР» 1999 и 2000 годов выпуска (срок хранения у них — пять лет). Всего по нему было закуплено 50 штук на 6 миллионов рублей. 6 апреля данные аппараты владимирская общественная организация, курируемая депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, забрала со склада в городе Костроме. Их привезли в больницу №6 города Владимира, где развернут инфекционный госпиталь, но даже не успели распаковать - всплыли подробности о том, что эти аппараты к использованию непригодны - срок использования истек 15 лет назад, анестетик, который к ним требуется, давно не выпускается.

Практически сразу проверку провела прокуратура, а ее ход контролировала Генпрокуратура. А потом к делу подключился и Следственный комитет. Выяснилось, что документов и действующих регистрационных удостоверений при аппаратах ИВЛ не было. Имевшиеся регистрационные удостоверения были выданы до 24 ноября 2008 года.

Расследование Следкома из Костромской области явно направлено в сторону костромской фирмы, продавшей негодные аппараты ИВЛ. Логика такова: так как их эксплуатация была невозможна, значит костромская фирма осуществила «сбыт в крупном размере недоброкачественных медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан при их использовании по прямому назначению».

В обладминистрации заявили, что они, получив спонсорскую помощь, отправили аппараты на комиссионный осмотр.

- Мы рассматривали возможность принять 50 аппаратов ИВЛ, предназначенных для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но пройдя комиссионный осмотр, приняли решение, что такая техника не может быть использована и размещена в палатах реанимации, - заявлял тогда директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

А вот Григорий Аникеев, который выделял средства на закупку, посчитал себя в этой истории потерпевшим. Через какое-то время он опубликовал официальное заявление:

«Я приветствую возбуждение уголовного дела [по факту поставки в больницу просроченных аппаратов ИВЛ] и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения», - написал он.

Кто и зачем подсунул спонсору негодные аппараты - выяснит Следком.