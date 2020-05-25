2020-05-25T21:32:28+03:00
Общество

Владимирское отделение "Единой России" предложило мэру Коврова уйти с поста

Причина - увольнение семи руководителей учреждений культуры
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото: группа ВК "Город-Ковров"Фото: группа ВК "Город-Ковров"Фото: Соцсети
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25 мая политсовет владимирского отделения партии "Единая Россия" опубликовал заявление, в котором фактически потребовал от мэра Коврова Юрия Морозова подать в отставку. Напомним, Юрий Морозов стал главой Коврова в сентябре прошлого года, это были первые в городе выборы мэра, на которых глава города избирался не прямым голосованием жителей, а решением совета народных депутатов. Выдвижение Юрия Морозова на эту должность на тот момент было согласовано президиумом политсовета регионального отделения ЕР, так что логично, что и требование об оставке будет исходить оттуда же.

Причиной такой жесткой меры стало решение Юрия Морозова уволить на прошлой неделе семь руководителей основных учреждений культуры Коврова. Оно вызвало резкое неприятие практически во всех властных кругах - Минкультуры, областной администрации, теперь вот и в "Единой России". "Глава города проявил безразличие к людям, выставляя их на улицу, равнодушие к развитию культуры Владимирской области, - говорится в заявлении. - Сложно объяснить такие действия главы муниципального образования".

И даже не сложно, а почти невозможно. Крайне маловероятно, что Юрий Морозов не предвидел последствия такого одиозного решения, он очень опытный управленец. Конечно, мэр понимал, что рискует в том числе своим креслом. И если все-таки пошел на крайне непопулярную, скандальную меру (более того, попытался проделать то же самое с руководителями спортивных учреждений) - на то была очень серьезная причина. Угадать ее на данный момент невозможно, сам Юрий Морозов никакой информации, кроме обычных ссылок на "оптимизацию", не дает.

ДОСЛОВНО

"Президиум политического совета Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» считает, что в создавшейся ситуации, вызвавшей такой широкий общественный резонанс, Юрию Морозову будет сложно исполнять обязанности главы города Коврова. Полагаем, Юрий Алексеевич сделает из этого заявления соответствующие выводы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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