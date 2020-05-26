Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 мая 2020: в Коврове открылся второй инфекционных госпиталь, а областная медицина лишилась руководства

Во Владимирской области количество выздоровевших от коронавирусной инфекции начало расти быстрее, чем количество зараженных. За последние сутки излечилось более 30 человек, всего вылечившихся пациентов 350. Это один из признаков, по которым Роспотребнадзор определяет, когда можно снимать ограничения по самоизоляции. В этом смысле перспективы у региона неплохие.

Хорошо обстоят дела и со свободными койками в инфекционных отделениях - по последним данным оперативного штаба, свободны 52,6% всех коек в коронавирусном отделении (норматив для снятия ограничений - 50% свободных мест в больницах). Скоро этот показатель еще улучшится - в Коврове с 28 мая откроется второй инфекционный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. В нем 60 коек, все они оснащены подводкой кислорода 20 коек - с аппаратами ИВЛ. Под коронавирусный госпиталь переоборудован трехэтажный корпус городской ковровской больницы №1. Как говорят в департаменте здравоохранения, этот корпус и после окончания эпидемии коронавируса будет использоваться для лечения инфекционных больных.

Тем временем владимирскую областную медицину заметно штормит. В понедельник, 25 мая, уволились сразу два ключевых руководителя - директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев и главный врач областной клинической больницы Игорь Бондаренко.

Слухи об отставке Алексея Мозалева ходили давно, еще до начала пандемии коронавируса, когда в области возникла серьезная проблема со строительством ФАПов. Затем добавился скандал с непригодными аппаратами ИВЛ, закупленными на средства спонсоров. В апреле уволились три из четырех заместителей директора департамента здравоохранения, замену им нашли только в конце мая. Так что решение об увольнении Алексея Мозалева выглядело логичным. На вакантную должность объявлен конкурс, требование к претендентам - экономическое, юридическое или медицинское образование и опыт госслужбы от 4 лет.

В областной клинической больнице и.о. главного врача назначили сразу же. С 26 мая к обязанностям приступит заместитель главного врача ОКБ по клинико-экспертной работе Ольга Архипова, выпускница Российского государственного медицинского университета им. Пирогова (бывший Второй Московский государственный медицинский институт).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирской области разрешили работать гостиницам. Правда, разрешено только проживание, без дополнительных услуг, в том числе без питания. И размещаться в гостиницах могут не все желающие, а только командированные, предъявив соответствующие документы. Жильцы в гостиницах должны соблюдать санитарные правила и не покидать номера без необходимости.

Когда во Владимирской области откроется прием туристов, пока неизвестно.