"Солнце русской поэзии" в режиме онлайн: во Владимире будут виртуально отмечать день рождения Пушкина
Традиционные чтения пушкинских стихов на Пушкинском бульваре в день рождения Александра Сергеевича в этом году, скорее всего, не состоятся из-за режима самоизоляции. Но это не значит, что владимирцы не объяснятся в очередной раз в любви к солнцу русской поэзии. Владимирская областная библиотека запустила целый онлайн-марафон к дню рождения великого поэта. Участвовать могут все желающие.
С 18 по 31 мая - конкурс рисунков «Герои пушкинских строк». Это прекрасная возможность художественным образом выразить свои чувства от прочтения пушкинских строк, проявить фантазию и поделиться своим творчеством с другими. Итоги конкурса будут подведены к 6 июня.
С 26 мая 6 июня - «Венок Пушкину». Стихи владимирских поэтов из одноименного сборника, посвященного жизни и творчеству А.С. Пушкина, ежедневно публикуются в группах библиотеки в социальных сетях. Среди авторов: В.Л. Забабашкин, Д.В. Кантов, В.П. Пучков, В.И. Акулинин, Б.Т. Симонов, Ю. В. Александрова, В.М. Улитин и другие.
1 июня, 12:00 - литературная гостиная «Александр Сергеевич, разрешите представиться». В зале областной научной библиотеки звучат вечные стихи Пушкина. Выступают: член Союза писателей России, поэт Вадим Забабашкин; член Союза писателей России, поэтесса Лада Постоева; шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» Валерий Скорбилин; член Союза писателей России, поэт Вячеслав Улитин; Заслуженная артистка РФ Жанна Хрулёва, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Виктор Малыгин. В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат фрагменты из произведений русских и зарубежных композиторов.
1-6 июня
Виртуальная викторина «Мудрому слову тройная цена».Кто самый мудрый герой из мультипликационных экранизаций пушкинских произведений?
1-3 июня, 14:00-17:00
Виртуальное гадание по роману «Евгений Онегин» в группах библиотеки в социальных сетях.
2 июня, 12:00
Онлайн-викторина «Я памятник себе воздвиг…»
4 июня, 15:00
Мастер-класс от студии творческого чтения «ЛЕВ». Домашний театр теней по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке»
5 июня, 15:00 - Рекомендательная видеобеседа с читателями «Размышления о вечном» по книге Симона Соловейчика «Пушкинские проповеди».
6 июня, 12:00 - «Как праздновали во Владимире 100-летие со дня рождения поэта».
Чтение фрагмента книги «Пушкинскie дни въ губ. гор. Владимир (26 – 29 мая 1899 г.), изданной Владимiрской Учётной Архивной Комиссiей». Эта небольшая книга – подробная программа празднования 100-летнего юбилея Пушкина во Владимире, в которой по дням, с документальной точностью и достоверностью, описаны все мероприятия празднеств, перечислены все фамилии владимирцев, участвовавших в них, процитированы все торжественные речи, а также стихи, написанные П.Н. Петровским, товарищем прокурора Владимирского окружного суда, специально к торжествам.
6 июня, 15:00 - Чтение фрагментов романа Ивана Наживина «Во дни Пушкина»
И.Ф. Наживин – уроженец Владимирской губернии, бытописатель русской деревни, сподвижник Л.Н. Толстого; после революции — крупный писатель (историческая, фантастическая и др. проза) и публицист русской эмиграции.
6 июня, 17:00 - показ фрагмента моноспектакля Евгения Думнова «Опять об Пушкина!»
Режиссер Яков Рубин. По мотивам произведений Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Константина Паустовского и Аркадия Бухова.
Этот спектакль о смешных, добрых, умных и не очень людях обещает зрителю интересную встречу не только с Пушкиным, но и… с самим собой.
Полная программа «Пушкинских дней в научке» – на сайте Владимирской областной научной библиотеки www.library.vladimir.ru.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Владимирская областная научная библиотека объявляет стихотворный онлайн-марафон «Пушкин дома». Стартовал марафон 26 мая, в день рождения поэта по старому стилю, и продлится до 6 июня – дня рождения Александра Сергеевича по новому стилю.
Участвовать в марафоне могут все желающие. Для этого нужно прочитать любимое стихотворение Пушкина (можно фрагмент из поэмы, можно и прозу), записать себя, читающего, на видео и опубликовать эту запись на своей странице в соцсетях. Чтобы ваше участие было зарегистрировано, нужно поставить хештеги #Владимирская_областная_научная_библиотека, #Пушкинскиеднивнаучке, #Пушкиндома (или отметить в записи группу библиотеки). Если у вас нет аккаунта в соцсетях, можно выслать видео на электронный адрес библиотеки oso@lib33.ru.
В комментариях к ролику надо написать, что именно вы читаете - а то вдруг кто-то не опознает произведение. Необходимые технические условия для видео: продолжительность не больше 2 минут, расположение камеры – горизонтальное.
ИСТОЧНИК KP.RU