"Солнце русской поэзии" в режиме онлайн: во Владимире будут виртуально отмечать день рождения Пушкина

Традиционные чтения пушкинских стихов на Пушкинском бульваре в день рождения Александра Сергеевича в этом году, скорее всего, не состоятся из-за режима самоизоляции. Но это не значит, что владимирцы не объяснятся в очередной раз в любви к солнцу русской поэзии. Владимирская областная библиотека запустила целый онлайн-марафон к дню рождения великого поэта. Участвовать могут все желающие.

С 18 по 31 мая - конкурс рисунков «Герои пушкинских строк». Это прекрасная возможность художественным образом выразить свои чувства от прочтения пушкинских строк, проявить фантазию и поделиться своим творчеством с другими. Итоги конкурса будут подведены к 6 июня.

С 26 мая 6 июня - «Венок Пушкину». Стихи владимирских поэтов из одноименного сборника, посвященного жизни и творчеству А.С. Пушкина, ежедневно публикуются в группах библиотеки в социальных сетях. Среди авторов: В.Л. Забабашкин, Д.В. Кантов, В.П. Пучков, В.И. Акулинин, Б.Т. Симонов, Ю. В. Александрова, В.М. Улитин и другие.

1 июня, 12:00 - литературная гостиная «Александр Сергеевич, разрешите представиться». В зале областной научной библиотеки звучат вечные стихи Пушкина. Выступают: член Союза писателей России, поэт Вадим Забабашкин; член Союза писателей России, поэтесса Лада Постоева; шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» Валерий Скорбилин; член Союза писателей России, поэт Вячеслав Улитин; Заслуженная артистка РФ Жанна Хрулёва, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Виктор Малыгин. В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат фрагменты из произведений русских и зарубежных композиторов.

1-6 июня

Виртуальная викторина «Мудрому слову тройная цена».Кто самый мудрый герой из мультипликационных экранизаций пушкинских произведений?

1-3 июня, 14:00-17:00

Виртуальное гадание по роману «Евгений Онегин» в группах библиотеки в социальных сетях.

2 июня, 12:00

Онлайн-викторина «Я памятник себе воздвиг…»

4 июня, 15:00

Мастер-класс от студии творческого чтения «ЛЕВ». Домашний театр теней по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке»

5 июня, 15:00 - Рекомендательная видеобеседа с читателями «Размышления о вечном» по книге Симона Соловейчика «Пушкинские проповеди».

6 июня, 12:00 - «Как праздновали во Владимире 100-летие со дня рождения поэта».

Чтение фрагмента книги «Пушкинскie дни въ губ. гор. Владимир (26 – 29 мая 1899 г.), изданной Владимiрской Учётной Архивной Комиссiей». Эта небольшая книга – подробная программа празднования 100-летнего юбилея Пушкина во Владимире, в которой по дням, с документальной точностью и достоверностью, описаны все мероприятия празднеств, перечислены все фамилии владимирцев, участвовавших в них, процитированы все торжественные речи, а также стихи, написанные П.Н. Петровским, товарищем прокурора Владимирского окружного суда, специально к торжествам.

6 июня, 15:00 - Чтение фрагментов романа Ивана Наживина «Во дни Пушкина»

И.Ф. Наживин – уроженец Владимирской губернии, бытописатель русской деревни, сподвижник Л.Н. Толстого; после революции — крупный писатель (историческая, фантастическая и др. проза) и публицист русской эмиграции.

6 июня, 17:00 - показ фрагмента моноспектакля Евгения Думнова «Опять об Пушкина!»

Режиссер Яков Рубин. По мотивам произведений Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Константина Паустовского и Аркадия Бухова.

Этот спектакль о смешных, добрых, умных и не очень людях обещает зрителю интересную встречу не только с Пушкиным, но и… с самим собой.

Полная программа «Пушкинских дней в научке» – на сайте Владимирской областной научной библиотеки www.library.vladimir.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирская областная научная библиотека объявляет стихотворный онлайн-марафон «Пушкин дома». Стартовал марафон 26 мая, в день рождения поэта по старому стилю, и продлится до 6 июня – дня рождения Александра Сергеевича по новому стилю.

Участвовать в марафоне могут все желающие. Для этого нужно прочитать любимое стихотворение Пушкина (можно фрагмент из поэмы, можно и прозу), записать себя, читающего, на видео и опубликовать эту запись на своей странице в соцсетях. Чтобы ваше участие было зарегистрировано, нужно поставить хештеги #Владимирская_областная_научная_библиотека, #Пушкинскиеднивнаучке, #Пушкиндома (или отметить в записи группу библиотеки). Если у вас нет аккаунта в соцсетях, можно выслать видео на электронный адрес библиотеки oso@lib33.ru.

В комментариях к ролику надо написать, что именно вы читаете - а то вдруг кто-то не опознает произведение. Необходимые технические условия для видео: продолжительность не больше 2 минут, расположение камеры – горизонтальное.