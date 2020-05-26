Новостройка во Владимире может лишиться двух этажей

Многоэтажка на улице Центральной в Коммунаре попала в реестр проблемных объектов Минстроя на основании федерального закона: дольщики более полугода не могут заселиться в свои квартиры. Напомним, продавать квартиры в новостройке начали еще в 2015 году, но до сих пор в готовый дом не могут въехать около сотни семей. Причина проста: застройщику не выдают разрешение на ввод многоэтажки с видом на Успенский собор в эксплуатацию, поскольку здание построено в нарушение градостроительных правил – в доме два лишних этажа. Дополнительную высоту застройщик взял самовольно, без разрешения, нарушив при этом режим охранной зоны «Исторического ядра города Владимира». По закону, в Коммунаре можно строить здания не выше пятнадцати метров – чтобы они не перекрывали вид из-за Клязьмы на Успенский и Дмитриевский соборы, а со смотровых площадок была возможность полюбоваться природными просторами. Из-за одной слишком высокой секции, превысившей допустимую высоту, владельцы 125 квартир уже полтора года ждут ключей от дома.

Тот самый дом с "лишними" этажами

«Дом не соответствует проекту, так как застройщик, руководствуясь личными мотивами, самолично возвел еще два этажа, тем самым нарушив регламент охранных зон, под который и попадает наш «злополучный» дом. Как итог: мы вынуждены платить проценты по ипотеке, в этих тяжелых экономических условиях; оплачивать съемные квартиры, в этих тяжелых экономических условиях», - заявил один из дольщиков Владимир Самонин, создавший петицию с требованием решить проблему в кратчайшие сроки. Ее подписали уже более 360 человек.

Впрочем, вряд ли решение найдется в ближайшее время. Еще в конце марта Госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в Арбитражный суд Владимирской области, прося застройщика привести новостройку в соответствие с требованиями, утвержденными для этой зоны, иначе говоря – снести два этажа. Но из-за неправильно оформленных документов дело не сразу приняли к рассмотрению. Первое заседание по делу назначено на 9 июля. Там предстоит выступить не только застройщику – ООО «Система» и истцу, но и Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области вместе с управлением капитального строительства администрации города Владимира – их суд пригласил к участию как третьих лиц, чтобы они высказали свое мнение.

Дольщики должны были получить ключи еще осенью 2018 года, но потом сроки перенесли.

Если суд решит, что два этажа все же надо снести – непонятно, что будет с горожанами, купившими там квартиры. Подобных прецедентов в регионе еще не было, дома, предназначенные под снос по решению суда, продолжают стоять, а некоторые, как например, дом-«утюг» на Горького, получили уже законную прописку. Кстати, ранее глава городской администрации Андрей Шохин уже отмечал, что снести лишние этажи – единственный выход, а жителям надо просто ждать.