Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 мая 2020: в Коврове начался флеш-моб в защиту уволенных директоров местных ДК

Последние сутки прошли достаточно спокойно. От Covid-19 никто не умер. И даже количество зараженных коронавирусом за сутки оказалось одним из самых маленьких за последние 10 дней – лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания.

Вот как распределились новые случаи:

- 18 сл. в г. Владимире,

- по 10 сл. в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах,

- по 5 сл. в Александровском и Вязниковском районах,

- 3 сл. в Собинском районе,

- по 2 сл. в Муромском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Судогодском, Ковровском, Меленковском и Кольчугинском районах.

23 человека выздоровели.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2253 случая заболевания (453 сл. в г. Владимире, 353 сл. в Петушинском, 208 сл. в Александровском, 195 сл. в Ковровском, 187 сл. о. Муром, 105 сл. в Гусь-Хрустальном, 104 сл. в Кольчугинском, 74 сл. в Собинском, 70 сл. в Судогодском, 57 сл. в Киржачском, 57 сл. в Юрьев-Польском, 37 сл. в Меленковском, 36 сл. в Камешково, 49 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком).

Тем временем получила развитие история с увольнением семи директоров учреждений культуры в Коврове. Напомним, что 18 мая глава города Юрий Морозов уволил директоров музыкальной школы №1, школы искусств имени Иорданского, Детской художественной школы и руководителей четырех Домов культуры. Увольнения Юрий Морозов объяснил оптимизацией сферы культуры в городе.

После этого разразился самый настоящий скандал. Об этой истории написали все СМИ, к делу подключились представители департамента культуры и вице-губернатор Сергей Шевченко. На днях эту историю обсуждали на видеоселекторе с Министерством культуры.

«Министерство солидарно с позицией департамента, считает недопустимыми массовые увольнения работников культуры, грубое, непродуманное объединение учреждений, предложенное главой Коврова», сообщает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Также она говорит, что глава города Коврова так и не изменил свою позицию и уверен в своей правоте.

В итоге, на защиту уволенных встали жители Коврова, родители детей, занимающихся в ДШИ и кружках в ДК, где уволили директоров. Они начали флеш-моб в соцсетях. Люди фотографируются с плакатами, на которых написано: "Против оптимизации культуры..."

Кстати, Алиса Бирюкова также сообщила на личной странице в ВКонтакте, что попытки сокращений в Коврове были и в спорте, однако на фоне реакции на события в сфере культуры, они были отозваны.