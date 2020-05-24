Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 мая 2020: во Владимире часть торговых центров открылись незаконно раньше времени

И снова больше 70 человек заразилось COVID-19 в 33 регионе. По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки зафиксировано 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

16 сл. в Вязниковском районе,

16 сл. в г. Владимире,

10 сл. в Муромском районе,

6 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в Собинском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в г. Радужный,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе.

27 человек вылечились, 1 умер.

Всего во Владимирской области за все время лабораторно подтверждено 2194 случая заболевания: 435 сл. в г. Владимире, 343 сл. в Петушинском районе, 295 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 203 сл. в Александровском районе, 194 сл. в Ковровском районе, 185 сл. в о. Муром, 103 сл. в Кольчугинском районе, 69 сл. в Судогодском районе, 71 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 55 сл. в Юрьев-Польском районе, 36 сл. в Камешково, 36 сл. в Меленковском районе, 44 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем Роспотребнадзор параллельно следит за тем, как исполняются бизнесом ограничения, установленные главным санитарным врачом 33 региона. И в ходе проведенного мониторинга оказалось, что несколько торговых центров во Владимире открылись раньше срока. ТЦ «Район», ТЦ «Алмаз», ТЦ «Акварель», ТЦ «Терминал» работали в полную силу, несмотря на то, что они могли возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений. Напомним, что у нас пока I этап. Скорее всего, в ближайшее время их закроют принудительно.

А пока одних ограничивают, другим стараются помочь. В Законодательном собрании собираются принять закон о льготной ипотеке для работников культуры - по аналогии с той, что вот уже больше четырех лет доступна медикам. Напрямую с коронавирусом это не связано, однако, безусловно, сейчас эта помощь становится еще более актуальной.

Льготной ипотекой смогут воспользоваться те, кто работает в государственном и муниципальном секторе отрасли. Установлен возрастной ценз - не старше 45 лет. В случае если в сфере культуры трудится два и более члена семьи (муж с женой, родитель и сын/дочь), возраст неважен. Льготная ипотека предполагает субсидирование первоначального взноса (не более 400 тысяч рублей) и погашение банковских процентов (не более 5 тысяч рублей в месяц). Кредит на особых условиях смогут получить только те сотрудники государственных и муниципальных организаций культуры, которые зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным на ноябрь 2019 года таких 39 человек.