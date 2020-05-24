2020-05-23T19:22:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 мая 2020: во Владимире часть торговых центров открылись незаконно раньше времени

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 24 мая 2020 года
Алексей СУХОВ
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По торговым центрам ходили толпы людей, чего на данный момент быть не должно. Фото предоставлено региональным Роспотребнадзором.По торговым центрам ходили толпы людей, чего на данный момент быть не должно. Фото предоставлено региональным Роспотребнадзором.
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И снова больше 70 человек заразилось COVID-19 в 33 регионе. По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки зафиксировано 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

16 сл. в Вязниковском районе,

16 сл. в г. Владимире,

10 сл. в Муромском районе,

6 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в Собинском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в г. Радужный,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе.

27 человек вылечились, 1 умер.

Всего во Владимирской области за все время лабораторно подтверждено 2194 случая заболевания: 435 сл. в г. Владимире, 343 сл. в Петушинском районе, 295 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 203 сл. в Александровском районе, 194 сл. в Ковровском районе, 185 сл. в о. Муром, 103 сл. в Кольчугинском районе, 69 сл. в Судогодском районе, 71 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 55 сл. в Юрьев-Польском районе, 36 сл. в Камешково, 36 сл. в Меленковском районе, 44 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском районе, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем Роспотребнадзор параллельно следит за тем, как исполняются бизнесом ограничения, установленные главным санитарным врачом 33 региона. И в ходе проведенного мониторинга оказалось, что несколько торговых центров во Владимире открылись раньше срока. ТЦ «Район», ТЦ «Алмаз», ТЦ «Акварель», ТЦ «Терминал» работали в полную силу, несмотря на то, что они могли возобновить работу только при достижении показателей на III этапе снятия ограничений. Напомним, что у нас пока I этап. Скорее всего, в ближайшее время их закроют принудительно.

А пока одних ограничивают, другим стараются помочь. В Законодательном собрании собираются принять закон о льготной ипотеке для работников культуры - по аналогии с той, что вот уже больше четырех лет доступна медикам. Напрямую с коронавирусом это не связано, однако, безусловно, сейчас эта помощь становится еще более актуальной.

Льготной ипотекой смогут воспользоваться те, кто работает в государственном и муниципальном секторе отрасли. Установлен возрастной ценз - не старше 45 лет. В случае если в сфере культуры трудится два и более члена семьи (муж с женой, родитель и сын/дочь), возраст неважен. Льготная ипотека предполагает субсидирование первоначального взноса (не более 400 тысяч рублей) и погашение банковских процентов (не более 5 тысяч рублей в месяц). Кредит на особых условиях смогут получить только те сотрудники государственных и муниципальных организаций культуры, которые зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным на ноябрь 2019 года таких 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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