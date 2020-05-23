Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 мая 2020: во Владимирской области готовятся открывать туристический сезон

Во Владимирской области среди первоочередных мер по преодолению последствий эпидемии коронавируса обсуждают открытие гостиниц, кафе и ресторанов. Туризм для региона - один из важных источников дохода, особенно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Однако с 28 марта в области запрещена работа гостиниц, кафе и ресторанов, что принесло громадные убытки в этой сфере.

22 мая губернатор Владимир Сипягин встретился с представителями туристской отрасли региона, чтобы обсудить возможности возобновления ее работы. Во встрече приняли участие врио первого заместителя главы региона Александр Ремига, исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Алексей Цыганов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова, уполномоченный по защите прав во предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина, президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова и президент Торгово-Промышленной палаты региона Иван Аксёнов.

«По данным на 15 мая оставшиеся без работы сотрудники гостиниц и предприятий общепита составляют 6,3 процента жителей Владимирской области, вставших на учёт на бирже труда. 1 июня подходит срок, до которого поручением правительства России в нашей стране временно приостановлено бронирование и заселение граждан в средства размещения. У администрации области есть предложения по поэтапному выходу предприятий гостинично-туристской сферы из режима соблюдения карантинных мер, а также по организации работы гостиничных предприятий в условиях сохранения рисков распространения Covid-19», - отметил Владимир Сипягин.

На данный момент рассматривается пять этапов запуска отрасли, которые зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора.

На первом этапе, сразу после снятия режима всеобщей самоизоляции граждан, предлагается открыть туристические объекты с медицинской лицензией (то есть санатории), апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением. Также в первую волну возможно открытие ресторанов с соблюдением социальной дистанции посетителей. Планируется также открыть для прогулок парки и возобновить все виды пассажирских перевозок, кроме туристических. На первом этапе будут разрешены только индивидуальные туристические поездки.

Первый этап снятия режима самоизоляции наступит, когда коэффициент заражения в регионе опустится ниже единицы, то есть количество зараженных за последние четыре дня (в сумме) будет меньше, чем за предыдущие 4 дня. На данный момент коэффициент заражения равен примерно 1,2, если судить по другим регионам, ниже единицы он опустится через две недели.

Представители турбизнеса, владельцы гостиниц и кафе, отметили, что уже сейчас готовы открываться с соблюдением самых строгих санитарно-гигиенических требований.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Администрация города Суздаля обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой разрешить работать туристической отрасли в городе. Суздальский район относится к наименее пострадавшим от коронавируса территориям региона, там лишь 30 зарегистрированных случаев. В то же время большая часть населения Суздаля задействована в сфере туристического бизнеса.

"В течении последних двух месяцев люди не имеют никого дохода, что вызывает социальную напряженность. Прошу Вас разрешить работу гостиниц и иных средств размещения, а также предприятий общественного питания на территории города Суздаля с 01.06.2020 год при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Роспотребнадзором по Владимирской области", - говорится в обращении.