"Вы сломали интернет", или как я пытался оформить выплату на ребенка от трех лет

Думаю, когда объявили о выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, искренне радовались почти все родители Владимирской области. Однако подать заявление на помощь от государства стало настоящим квестом в условиях самоизоляции. У меня на это ушла неделя.

Завалился на моменте регистрации

Сразу стало ясно, что пришло время регистрироваться на портале Госуслуг. Вообще-то я пытаюсь это сделать уже год, но не получалось из-за технических сбоев. Ну и ладно, не клюнул жареный петух - нет смысла регистрироваться. Последующие события показали, что так думал не я один.

- Может, можно через Пенсионный фонд оформить, - сказал я жене, оттягивая неизбежное. - Я сейчас позвоню и все узнаю.

Позвонил и узнал, что пора оставить надежду — путь для подачи заявления дистанционным способом оказался лишь один - «Госуслуги». В Пенсионном фонде готовы были принять заявление через клиентскую службу. Но для этого надо была предварительно записаться, а потом ехать через весь город на общественном транспорте, когда вокруг все пугают коронавирусом.

- Ладно, вечером приду с работы и зарегистрируемся, - сказал я жене. И успокоился. И зря! Вечером портал «Госуслуг» «прилег и задремал». Максимум можно было выйти на главную страницу сайта. Дальнейшие переходы выдавали либо ошибку, либо вечную загрузку. Семейный совет постановил, что попытки стоит перенести на следующий день.

«Вы сломали интернет»

Но и на следующий день портал работал со сбоями. Регистрация проходила тяжело. То СНИЛС не вбивался, то данные паспорта. Только к вечеру удалось, наконец, вбить все необходимые данные и получить согласование в Пенсионном фонде и полиции. Причем СНИЛС был подтвержден в Пенсионном уже через 10 минут, а вот данные паспорта в полиции «согласовывали» почти 10 часов.

Но даже когда регистрация прошла успешно, стало ясно, что мы лишь в начале пути. Потому что стандартная учетная запись на «Госуслугах», по сути, не дает ничего. Можно лишь записаться к врачу. Очень актуально в условиях режима самоизоляции, но немного не то, что мне нужно.

А подтвердить «учетку» быстро можно лишь двумя способами — либо лично в МФЦ (опять куда-то ехать!!!), либо на сайтах банков-партнеров портала, но их мало, и я ими не пользуюсь. Можно было еще через почту, но жене хотелось подать заявление на выплату сейчас, а не через месяц.

- Знаешь, что, милый, надо идти в МФЦ, - в итоге сказала супруга.

И я набрал номер владимирского многофункционального центра на Октябрьском проспекте…

Толпа вплотную и без масок

Дозвонился я с первого раза (как позже выяснится, это было нереальное везение). Дело было уже в пятницу, 15 мая. Так что принять меня согласились лишь утром в понедельник 18-го. Записался. Мне выдали номер талончика, сказали взять СНИЛС и паспорт. Поехал.

- Ты меня запиши заодно на среду, - сказала жена на дорожку. Она к тому моменту тоже зарегистрировалась на «Госуслугах», и ей тоже нужно был лишь подтвердить учетную запись.

На четвертом этаже МФЦ уже в 8.25 была толпа. Большинство в масках, но некоторые талантливые товарищи ни средств индивидуальной защиты не имели, ни социальную дистанцию не соблюдали. Через пять минут двери госучреждения открылись, и нас по одному стали запускать внутрь. Каждому мерили температуру. При этом все 15-20 человек в этот момент сбились в плотную кучу. Если в толпе был хоть один зараженный - всем нам не миновать коронавируса...

В положенное время меня не вызвали. Ну, думаю постою немного. Через 15 минут стоять мне надоело. На электронном табло очередь не двигалась. Подошел к свободному окошку и спросил, когда я смогу подтвердить учетную запись.

- Это вам надо в соседнее окошко. Там просто подойти надо, - сказала девушка. - Очереди ждать не надо.

Удивленный, я подошел к соседнему окну. Мужчина взял у меня документы и через три минуты сказал:

- Через 10 минут можете пользоваться всеми услугами.

Почему надо было всех сбивать в кучу и никто не сказал, что учетную запись подтверждают без очереди - осталось неизвестным. Но дальше стало интереснее.

- А можно мне и супругу записать на среду к вам? - спрашиваю я.

- Нет, только по телефону записываем, - ответил тот и уткнулся в бумаги, показывая, что разговор закончен.

Почему??? Что за сакральное такое действие - позвонить по телефону? У них там в МФЦ что, роботы с ограниченным функционалом сидят? Один только на бумажках, другой на телефоне?

Делать нечего, надо звонить. Ага, разбежался... Трубку в МФЦ просто не брали. Весь день. Кстати, я оказался не один такой. Вот только некоторые яркие отзывы о МФЦ в Google:

«Телефонные номера не отвечают, СОВСЕМ! Огромные очереди и хамское отношение сотрудников к посетителям»

«Талончики не выдаются, сидели в живой очереди. Сотрудники не вызывают по 10-15 минут и не обслуживают клиентов. Окна пустые стоят. Совсем все плохо»

«Взял талон, ждал минут 20, оказывается, окна не работают, принимает другое окно и по живой очереди. Пришлось ждать 2 часа парня, который куда-то уехал. Представляете, уехал! Так и не дождался, поехал обратно. Где совесть, где мои 40 рублей за проезд»

Дозвонился только через сутки, опять, видимо, случайно. Жене повезло, она провела в очереди всего 30 минут. Дальше уже было несложно. Супруга подала заявку на выплату на Госуслугах, ее приняли моментально. Выплаты начнутся с 1 июня.