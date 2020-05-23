Все на посадку: где во Владимире купить рассаду и саженцы во время режима самоизоляции

Май в этом году выдался на редкость холодный, и многие дачники отложили обустройство клумб и посадку новых деревьев и кустов в своих садах до лучших времен - в смысле, до потепления. Оно придет уже в скором времени, а ближайшая неделя вообще станет самым благоприятным временем для посадок и деревьев, и цветов: температура воздуха +13...+17 градусов и высокая влажность. Для растений это лучше, чем жара и солнце, которые синоптики обещают в начале июня.

Остается только вопрос: а где купить саженцы и цветочную рассаду? Любимая владимирцами выставка-ярмарка "Зеленая неделя", где от разнообразия сортов, саженцев и цветочного буйства голова кругом идет, в этом году не проводилась - особый режим, самоизоляция и все такое. Многие магазины тоже закрыты. Съездить за саженцами в питомник? Не факт, что такой повод для выхода из дома будет сочтен уважительным, оштрафуют еще. Так где купить саженцы и рассаду во Владимире? Варианты есть.

Гипермаркеты

Отделы, где продают рассаду, есть во всех крупных владимирских гипермаркетах - "Ашан", "Глобус" и "Лента". В отделе "Ашан-Дача" есть не только цветочная рассада, но и те растения, которые порадуют потом богатым урожаем (или не очень богатым, как ухаживать будете). Рассада томатов, земляники, баклажанов, кабачков, тыквы - в ассортименте. Из цветочной рассады обильнее всего представлены бархатцы, чуть меньше - петунии, есть немного виолы - анютиных глазок. Цены от 30 до 60 рублей за кустик. Подороже - розы и клубневые растения: лилии, гладиолусы. Но в основном в "Ашане" продаются все же комнатные цветы, для выращивания в горшках.

Перед "Лентой" работает целых два павильона с садовой растительностью. В одном продают саженцы, причем не только и не столько обычных плодоносящий деревьев и кустарников - яблони, вишни, смородины, сколько всякие экзотические декоративные растения. Необычные клены, разные сорта можжевельника, елей, чего-то совсем невиданного - мечта ландшафтного дизайнера. В другом - цветочная рассада, красивая и дорогая, за кустик яркой сортовой виолы, например, просят 50 рублей. Очень большой выбор ампельных цветов в кашпо, тоже не дешево - от 350 до 500 рублей. Зато они уже большие и усыпаны цветами - не надо "доводить до кондиции", вешай и любуйся.

Ампельная петуния самая дорогаяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В "Глобусе" цветочную рассаду продают "оптом" - палетками по 6 растений. Цены умеренные, от 20 до 40 рублей за кустик бархатцев или анютиных глазок, все растения в очень хорошем состоянии. Но купить можно только сразу палетку из 6 одинаковых растений, что удобно, если надо засадить большую клумбу на даче или во дворе, но не совсем подходит любителям крошечных цветников на балконе, где хочется разнообразия.

Рынки

Рассаду на рынках в этом году начали продавать позже обычного, уже после майских праздников. Дачники уже начали опасаться, что торговли саженцами на рынках вообще не будет, но зря - в итоге все на месте, питомники Владимирской области и частники привезли в этом году немногим меньше товара, чем в прошлом.

На рынке на Чайковского в продаже в основном рассада цветов для клумб и балконных ящиков. Разнообразие большое, особенно удались в этом году петунии (кстати, они во всех местах продажи рассады красивые и разные), видимо, холодный апрель оказался для них благоприятным. Цены умеренные: 30-40 рублей за цветущий кустик рассады.

На рынке на Батурина ассортимент существенно шире. В нескольких местах торгуют саженцами на любой вкус: кустарники, плодовые деревья, растения для ландшафтного дизайна. Есть несколько рядов огородной рассады: кабачки, баклажаны, земляника, помидоры разнообразных сортов. Как правило, рассада снабжена табличками и картинками, так что можно сразу посмотреть, как будет выглядеть урожай. Цены от 10 рублей за овощную рассаду (кабачки, баклажаны) до 350-500 рублей за экзотический декоративный кустарник. Рассады цветов тоже много, причем не только привычные бархатцы, петунии и львиный зев, но и довольно экзотические цветы. Большой выбор ампельных растений: мощные кусты уже в кашпо по 350-600 рублей, рассада в стаканчиках, которую еще надо дорастить - по 70-150 рублей. Именно на этом рынке много постоянных покупателей, и там вам могут даже привезти что-то на заказ, если в данный момент в продаже этого нет.

Комбинат "Тепличный"

Здесь тоже в продаже рассажа и саженцы для любых потребностей: овощные культуры (попроще в уходе и посложнее), плодовые, декоративные, цветы однолетние и многолетные. Цены в среднем ниже, чем на рынках. Рассада томатов по 30 рублей, перец и баклажан по 40, капуста, даже цветная - по 20 рублей. Есть даже рассада арбуза и дыни - по 50 рублей за кустик. Рассада садовой земляники - 270 рублей за кассету из шести кустиков.

В списке цветочной рассады - 35 наименований, стоимость от 20 до 30 рублей за кустик, а кашпо с готовой ампельной петунией или бегонией - 350 рублей.

И, наконец, здесь очень большой выбор саженцев. Яблоня, груша, вишня - по 500-600 рублей, абрикос около 700, розы по 500 рублей, а смородина по 350. Всего в ассортименте больше 30 видов, есть однолетние и трехлетние растения.

Рассаду от комбината "Тепличный" можно купить в Садовом центре на ул.Куйбышева д.32. Режим работы: пн.-пятн. с 7-30 до 19-00, воскр. с 8-00 до 16-00.